Полиция Испании расследует смерть футболиста "Тенерифе" после столкновения на футбольном поле
Испанская полиция начала расследование возможного непреднамеренного убийства после смерти нападающего "Тенерифе" Хесуса де Мигеля. Футболист умер в результате столкновения с вратарем "Андорры" Хесусом Овоно во время матча команд.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .
Полиция выясняет обстоятельства гибели футболиста
Испанские правоохранители начали расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента, приведшего к смерти 30-летнего Хесуса де Мигеля. К делу также будут привлечены прокуроры.
Следователи проверяют обстоятельства столкновения нападающего "Тенерифе" с голкипером "Андорры" Хесусом Овоно и последовавшие за ним события.
Футболист скончался после столкновения во время матча
Трагический инцидент произошел в конце встречи между "Тенерифе" и "Андоррой". Де Мигель пытался начать контратаку, а вратарь соперников покинул пределы штрафной, чтобы перехватить мяч. В результате игроки столкнулись.
После эпизода нападавший упал на газон без сознания. У него произошла остановка сердца. Медики провели реанимационные мероприятия прямо на поле, после чего футболиста доставили в больницу.
Несмотря на усилия врачей, спасти игрока не удалось. Хесус де Мигель скончался в 08:00 во вторник, 3 ноября.
Что означает начало расследования
Сам факт начала производства не означает, что стражи порядка установили признаки преступления или определили, кто несет ответственность за смерть футболиста.
Подобное судебное расследование является стандартной процедурой в случаях смерти по неестественным причинам, в частности, в результате несчастных случаев.
Главный прокурор Санта-Крус-де-Тенерифе Хосе Луис Санчес-Гауреги в комментарии испанскому агентству EFE заявил, что уголовное преследование Овоно "очень маловероятно".
По его словам, травмы, полученные во время спортивных соревнований обычно не становятся основанием для уголовной ответственности.
Ранее мы рассказывали, что футболист "Тенерифе" скончался после столкновения с вратарем "Андорры".