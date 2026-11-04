Поліція Іспанії розслідує смерть футболіста "Тенеріфе" після зіткнення на футбольному полі

Поліція з’ясовує обставини загибелі футболіста

Іспанські правоохоронці розпочали розслідування, щоб встановити всі обставини інциденту, який призвів до смерті 30-річного Хесуса де Мігеля. До справи також залучать прокурорів.

Слідчі перевіряють обставини зіткнення нападника "Тенеріфе" з голкіпером "Андорри" Хесусом Овоно та події, що відбулися після нього.

Футболіст помер після зіткнення під час матчу

Трагічний інцидент стався наприкінці зустрічі між "Тенеріфе" та "Андоррою". Де Мігель намагався розпочати контратаку, а воротар суперників залишив межі штрафного майданчика, щоб перехопити м’яч. Унаслідок цього гравці зіткнулися.

Після епізоду нападник упав на газон без свідомості. У нього сталася зупинка серця. Медики провели реанімаційні заходи безпосередньо на полі, після чого футболіста доправили до лікарні.

Попри зусилля лікарів, врятувати гравця не вдалося. Хесус де Мігель помер о 08:00 у вівторок, 3 листопада.

Що означає початок розслідування

Сам факт початку провадження не означає, що правоохоронці встановили ознаки злочину або визначили, хто несе відповідальність за смерть футболіста.

Подібне судове розслідування є стандартною процедурою у випадках смерті з неприродних причин, зокрема внаслідок нещасних випадків.

Головний прокурор Санта-Крус-де-Тенеріфе Хосе Луїс Санчес-Гаурегі в коментарі іспанському агентству EFE заявив, що кримінальне переслідування Овоно є "дуже малоймовірним".

За його словами, травми, отримані під час спортивних змагань, зазвичай не стають підставою для кримінальної відповідальності.