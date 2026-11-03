"Полесье" вмешалось в планы сборной Венесуэлы из-за матча с РФ: что решил клуб
Житомирское "Полесье" опубликовало официальное заявление о вызове полузащитника Андрусва Араухо в национальную сборную Венесуэлы на матч с РФ.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт житомирского клуба.
Категорическая позиция "Полесье"
Руководство житомирян официально проинформировало Федерацию футбола Венесуэлы об отказе отпускать 21-летнего опорного полузащитника на товарищеский матч против сборной России, который запланирован на 17 ноября в Краснодаре. Позиция "Полесье" бескомпромиссна: запрет распространяется не только на саму игру, но и на любые тренировочные сборы, подготовительные мероприятия и сопутствующие активности на территории РФ.
При этом клуб не против участия Араухо в другом ноябрьском спарринге венесуэльцев против сборной Страны Басков, которая состоится 14 ноября в испанском Бильбао. Впрочем, "Полесье" предъявило четкое требование: логистика и дальнейший маршрут хавбека после поединка в Испании должны полностью исключать визит в Россию.
Аналогичное решение от "Шахтера"
Андрусв Араухо стал игроком "Полесья" летом 2026 года, заключив трехлетнее соглашение после выступлений за криворожский "Кривбасс". В текущем сезоне опорный полузащитник успел провести за житомирян два матча в УПЛ. Он также провел два поединка в составе своей национальной сборной против Южной Кореи и Тринидада и Тобаго.
Следует подчеркнуть, что житомирский клуб не первым прибегает к таким мерам. Ранее аналогичную жесткую позицию задекларировал донецкий "Шахтер", запретивший своему венесуэльскому вингеру Глейкеру Мендозе отправляться на игру против российской сборной.
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