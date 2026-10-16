"Полесье" против "Динамо" и битва "Шахтера" с "Колосом": анонс 9-го тура УПЛ

9-й тур УПЛ: расписание матчей

Восемь матчей 9-го тура будут разбиты на четыре дня. Все начнется в пятницу, когда в гости в "Оболонь" приедет "Верес". В субботу и воскресенье состоится по три матча, а завершится тур в понедельник, когда встретятся "Харьков" и "Левый Берег".

Расписание матчей 9-го тура УПЛ (информация: Sport RBC.UA)

"Оболонь" – "Верес"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Оболони": 1 матч

Победа "Верес": 2 матча

Ничья: 3 матча

: победа "Оболони" - 2.66, ничья - 3.37, победа "Верес" - 2.80.

В прошлом туре "Оболонь" не смогла доиграть свой матч против "Кривбасса" из-за воздушной тревоги. Но с того ирезка матча, который команды успели сыграть, можно было констатировать, что возвращение на родной стадион после реконструкции поля пошло киевлянам на пользу.

"Верес" до встречи с "Шахтером" в прошлом туре выдал классную беспроигрышную серию из 7 матчей. Поражение от "горняков" немного подавило ровенскую команду, но нет сомнений в мотивационных талантах Олега Шандрука и его тренерского штаба.

"Заря" – "Черноморец"

История встреч в УПЛ: 41 матч

Победа "Зари": 18 матчей

Победа "Черноморца": 15 матчей

Ничья: 8 матчей

: победа "Зари" – 1.70, ничья – 4.00, победа "Черноморца" – 4.75.

Соперники имеют богатую историю противостояний в УПЛ. Если же говорить о текущем чемпионате, то "Заря" выглядит нестабильной: команда победила "Полесье", но проиграла "Кривбассу". А вот у "Черноморца" дела пока обстоят не очень: подопечные Романа Григорчука в последних четырех матчах не одержали ни одной победы.

"Кудровка" – "Буковина"

История встреч в УПЛ: 0 матчей

: победа "Кудровки" – 7.00, ничья – 4.20, победа "Буковины" – 1.50.

"Кудровка" – абсолютный аутсайдер текущего чемпионата и главный претендент на вылет. "Буковина" провела качественный матч против "Полесья" в последнем туре, однако житомиряне спаслись с пенальти на последних минутах игры.

Матч "Буковина" – "Полесье" получил значительный резонанс: Сергей Шищенко после матча возмутился решением арбитра и не сдерживался в оценке этих событий. "Полесье" в ответ обратилось в Комитет по этике и честной игре УАФ.

"Шахтер" – "Колос"

История встреч в УПЛ: 15 матчей

Победа "Шахтера": 11 матчей

Победа "Колоса": 2 матча

Ничья: 2 матча

: победа "Шахтера" – 1.25, ничья – 6.00, победа "Колоса" – 12.00.

"Колос" имел только две победы над "Шахтером" в своей истории и обе – под руководством Руслана Костышина. Самая яркая, вероятно, была победа в апреле 2025 года, когда "Колос" выиграл 4:2.

"Горняки" осилили АЕК в Лиге чемпионов и на положительных эмоциях готовятся принимать ковалевцев во Львове.

Большая вероятность, что Арда Туран даст отдохнуть основным футболистам, особенно учитывая следующий еврокубковый матч против "Интера", который состоится уже 21 октября. "Колос" имеет шанс взять очки, но команде Костышина стоит справиться в первую очередь с собственными моральными трудностями. Эмоциональный фон у "Колоса" сейчас благоприятный - в прошлом туре они победили "Эпицентр" (3:1).

"Кривбасс" – ЛНЗ

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Кривбасса": 3 матча

Победа ЛНЗ: 1 матч

Ничья: 2 матча

: победа "Кривбасса" – 4.75, ничья – 3.75, победа ЛНЗ – 1.71.

Патрик ван Леувен строит новый "Кривбасс": после массового оттока игроков летом сейчас в Кривом Роге продолжается игровое разрешение. Результаты страдают: последний раз в УПЛ "Кривбасс" побеждал еще 9 августа, как раз в вышеупомянутом матче с "Зарей". Как следствие – 14 место в таблице.

У ЛНС дела немного лучше: команда Виталия Пономарева имеет 7 строчку и 11 очков.

"Полесье" – "Динамо"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Полесья": 1 матч

Победа "Динамо": 4 матча

Ничья: 1 матч

: победа "Полесья" – 2.40, ничья – 3.50, победа "Динамо" – 2.80.

Де-факто матч, который определит судьбу второго места, по крайней мере, по итогам осенней части. "Полесье" от сезона к сезону занимает все высшие и высшие места, а "Динамо" и в прошлом, и в нынешнем сезоне находится в игровом кризисе. Руководство клуба все еще доверяет Игорю Костюку, но поражение в матче с "Полисьем" может поколебать позиции нынешнего вождя "Динамо".

Правда, матч с "Буковиной" неделю назад вызвал тревогу у болельщиков "Полесья". Но класс футболистов житомирского клуба ничем не уступает игрокам "Динамо", поэтому в воскресенье в Житомире мы увидим один из самых ярких матчей сезона.

У Франа Фернандеса будет определенная проблема при выборе игроков в атаку: к длительной дисквалификации Яна Костенко, полученной в матче против "Вереса", добавилось изъятие Назария Русина в предыдущем туре. Поэтому, кто появится на флангах атаки у "Карпат" – одна из главных интриг этого матча.

"Карпаты" – "Эпицентр"

История встреч в УПЛ: 0 матчей

: победа "Карпат" – 1.60, ничья – 4.00, победа "Эпицентра" – 5.33.

"Карпаты" выдали хороший матч против "Динамо" и только удаление Назария Русина на 62-й минуте заставило львовян изменить стиль игры. Да и "Динамо" удалось забить и удержать победу.

"Эпицентр" провел не очень убедительный матч с "Колосом", поэтому команда из Каменец-Подольского в матче с "Карпатами" будет считаться андердогом. Еще три последних матча в УПЛ "Эпицентр" проиграл. И все же Сергей Нагорняк уже не раз удивлял украинских болельщиков, поэтому интрига в матче "Карпаты" - "Эпицентр" обещает присутствовать на должном уровне.

"Харьков" – "Левый Берег"

История встреч в УПЛ: 3 матча

Победа "Харькова": 2 матча

Победа "Левого Берега": 0 матчей

Ничья: 1 матч

: победа "Харькова" – 1.55, ничья – 4.00, победа "Левого Берега" – 6.00.

Символично, что обе команды проводят свои домашние матчи на стадионе "Левый Берег", поэтому для киевлян грядущая встреча гостевой будет только формально. Харьковчанам не поможет Кауан Баптистелла, пропускающий этот матч из-за дисквалификации.

В предыдущем туре "Харьков" в Одессе справился с "Черноморцем" (2:1), а "Левый Берег" дома потерпел поражение от "Зари" (1:3). Учитывая текущую форму команд, фаворитом грядущего противостояния больше смотрится "Харьков".

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