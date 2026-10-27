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Главная Футбол "Полесье" оштрафовали на 145 тысяч гривен после победы над "Динамо"
Футбол 27 октября 2026, 19:28

"Полесье" оштрафовали на 145 тысяч гривен после победы над "Динамо"

Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Полесье" и "Динамо" получили значительные штрафы (Фото: ФК "Полесье")
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Житомирское "Полесье" должно заплатить 145 тысяч гривен штрафа за нарушение во время матча 9-го тура УПЛ против киевского "Динамо". Столичный клуб получил еще более суровое наказание в 240 тысяч гривен.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

За что оштрафовали "Полесье"

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ применил санкции к "Полесью" за нарушение во время матча 9-го тура, завершившегося победой житомирян над "Динамо" со счетом 3:1.

В целом житомирский клуб получил три штрафа на общую сумму 145 тысяч гривен:

  • 95 тысяч гривен – за использование болельщиками пиротехнических средств;
  • 25 тысяч гривен – за действия болельщиков, которые привели к остановке матча;
  • 25 тысяч гривен - за повторное несоблюдение требований безопасности по эвакуации команды в укрытие во время воздушной тревоги.

"Динамо" заплатит 240 тысяч гривен

Киевский клуб получил еще больший штраф – 240 тысяч гривен. В частности, "Динамо" должно оплатить:

  • 120 тысяч гривен – за использование болельщиками пиротехники;
  • 50 тысяч гривен – за неправомерные действия болельщиков, в частности провоцирование драки;
  • 50 тысяч гривен – за повторные оскорбительные скандирования;
  • 20 тысяч гривен - за нарушение правил безопасности эвакуации команды в укрытие во время воздушной тревоги.

Как завершился матч

Поединок прошел 18 октября в Житомире. "Полесье" осталось в меньшинстве уже на пятой минуте после удаления вратаря Олега Кудрика, а "Динамо" открыло счет в первом тайме.

Однако Игорь Краснопир сравнял счет, а после перерыва реализовал пенальти и забил в третий раз, оформив хет-трик и принеся житомирцам победу со счетом 3:1.

Ранее мы сообщали, что КГК УАФ также оштрафовал "Карпаты" за действия болельщиков в матче против "Эпицентра".

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