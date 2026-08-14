"Полесье" готовится к рекордной продаже: защитник сборной Украины переезжает в Серию А

Формат сделки и финансовый рекорд

По информации источников, итальянский клуб уже сделал официальное предложение житомирянам. "Сассуоло" рассматривает вариант с платной арендой игрока на один сезон с обязательной опцией выкупа. Общая сумма трансфера с учетом всех предусмотренных бонусов может составить 7 миллионов евро.

Если стороны придут к соглашению, эта сделка станет абсолютно рекордной продажей в истории "Полесья". В настоящее время лидерство удерживает переход Артема Смолякова в американский "Лос-Анджелес" за 2 миллиона евро.

Протекция Мальдеры и оценка итальянцев

Ключевую роль в интересах итальянцев сыграл главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. По имеющимся данным, специалист посоветовал обратить внимание на украинского защитника своему соотечественнику – наставнику "Сассуоло" Альберто Аквилани.

Итальянский клуб отметил игру Сарапия в составе национальной команды во время товарищеского матча против Польши (2:0), где вице-капитан "Полесья" отыграл все 90 минут. В общей сложности в 2026 году Эдуард провел три матча за "сине-желтых".

Статистика и карьера защитника

Эдуард Сарапий является воспитанником киевского "Динамо". На протяжении карьеры выступал за "Металлург" (Запорожье), харьковский "Металлист" и "Днепр-1", а летом 2024 присоединился к "Полесью".

В сезоне-2025/26 центральный защитник был одним из ключевых исполнителей житомирской команды, проведя 37 матчей во всех турнирах и отличившись 6 забитыми мячами. Авторитетный аналитический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.