На поле была настоящая команда: тренер "Динамо" назвал главную причину победы над "Карабахом" в Лиге конференций

Командная работа и выводы после неудач

Игорь Костюк выразил удовлетворение действиями своих футболистов, подчеркнув, что успеха удалось достичь прежде всего благодаря единству на поле и проявленному характеру. По словам тренера, команда сделала правильные выводы из прошлых ошибок.

"Благодаря характеру [победили], благодаря тому, что сегодня на поле была настоящая команда. Именно это и принесло результат", - отметил Игорь Костюк.

Также тренер отметил, что "Динамо" ищет новые взаимосвязи между игроками. Здесь немаловажную роль сыграло возвращение футболистов из аренд.

"Еще Валерий Лобановский говорил, что команда строится примерно два года. Сегодня мы провели небольшую ротацию, и план на матч, который готовили, сработал", - подчеркнул Костюк.

Наставник также добавил, что киевляне эффективно выходили из-под прессинга, качественно перестраивались после потерь мяча и применяли контрпрессинг. Единственным минусом игры тренер назвал низкую реализацию, ведь у команды были все шансы удвоить преимущество.

Старт в УПЛ без переносов матчей

Уже через три дня "Динамо" ждет первый поединок в новом сезоне чемпионата Украины - выездная игра в Ровно против местного "Вереса". Костюк заверил, что клуб не планирует переносить встречу ради подготовки к ответному матчу в Баку.

Наставник киевлян считает, что официальная игра национального первенства только поможет команде. При этом глубина текущего состава позволяет производить ротацию без потери качества.

Также матч против "Вереса" должен добавить игрокам уверенности и лучшего понимания тактических требований.