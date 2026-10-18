"Покрова АМП" второй раз подряд стала чемпионом Украины по ампфутболу: исторический успех львовского клуба

"Покров АМП" завершил чемпионский сезон победой

Заключительные матчи финального раунда Суперлиги прошли 17 октября на стадионе "Ревера 1908" в Ивано-Франковске.

В 14-м туре "Покрова АМП" встретилась с местной "Барткой" и одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке на 13-й минуте забил Звеков. Этого оказалось достаточно, чтобы львовяне завершили сезон на победной ноте.

Следует отметить, что чемпионство команда обеспечила еще 9 августа. Тогда после разгромной победы над "Шахтером Стальные" со счетом 5:0 львовский клуб стал недостижимым для преследователей в турнирной таблице.

По итогам чемпионата "Покров АМП" набрал 38 очков и занял первое место.

Серебряные награды завоевали луцкие "Крестоносцы", завершившие сезон с 31 очком. Третьим стал "МСК Днепр" с 21 баллом.

Таким образом, львовяне защитили титул, который впервые завоевали в 2025 году, когда стали победителями дебютного чемпионата Украины по ампфутболу.

Двойной успех клуба: вторая команда также стала чемпионом

Сезон 2026 оказался особенно успешным для львовского клуба, ведь золотые медали завоевала не только основная команда.

"Покрова АМП-2" досрочно стала победителем Первой лиги. Решающим для львовян оказался матч против запорожской "Сечи", который они выиграли со счетом 4:0.

Однако, несмотря на чемпионство, второй состав не сможет повыситься до Суперлиги.

По регламенту чемпионата Украины по ампфутболу две команды одного клуба не могут выступать в одном дивизионе. Поскольку основная "Покрова АМП" уже играет в элите, ее дубль останется в Первой лиге.

В следующем сезоне количество участников Суперлиги увеличится с десяти до двенадцати. Право повыситься в классе получили "Сталь Буковина" и "Днепр Честь", занявшие второе и третье места соответственно.