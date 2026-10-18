"Покрова АМП" вдруге поспіль стала чемпіоном України з ампфутболу: історичний успіх львівського клубу

"Покрова АМП" завершила чемпіонський сезон перемогою

Заключні матчі фінального раунду Суперліги відбулися 17 жовтня на стадіоні "Ревера 1908" в Івано-Франківську.

У 14-му турі "Покрова АМП" зустрілася з місцевою "Барткою" та здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний гол у поєдинку на 13-й хвилині забив Звєков. Цього виявилося достатньо, щоб львів'яни завершили сезон на переможній ноті.

Варто зазначити, що чемпіонство команда забезпечила ще 9 серпня. Тоді після розгромної перемоги над "Шахтарем Сталеві" з рахунком 5:0 львівський клуб став недосяжним для переслідувачів у турнірній таблиці.

За підсумками чемпіонату "Покрова АМП" набрала 38 очок та посіла перше місце.

Срібні нагороди здобули луцькі "Хрестоносці", які завершили сезон із 31 очком. Третім став "МСК Дніпро" з 21 балом.

Таким чином, львів'яни захистили титул, який уперше вибороли у 2025 році, коли стали переможцями дебютного чемпіонату України з ампфутболу.

Подвійний успіх клубу: друга команда також стала чемпіоном

Сезон 2026 року виявився особливо успішним для львівського клубу, адже золоті медалі здобула не лише основна команда.

"Покрова АМП-2" достроково стала переможцем Першої ліги. Вирішальним для львів'ян виявився матч проти запорізької "Січі", який вони виграли з рахунком 4:0.

Однак попри чемпіонство другий склад не зможе підвищитися до Суперліги.

За регламентом чемпіонату України з ампфутболу, дві команди одного клубу не можуть виступати в одному дивізіоні. Оскільки основна "Покрова АМП" уже грає в еліті, її дубль залишиться в Першій лізі.

Наступного сезону кількість учасників Суперліги збільшиться з десяти до дванадцяти. Право підвищитися у класі отримали "Сталь Буковина" та "Дніпро Честь", які посіли друге й третє місця відповідно.