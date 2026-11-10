Подумал, что это шутка: звезда УПЛ рассказал, как узнал про вызов в сборную

Хомченовский не поверил в вызов в сборную

В августе 2013-го года Дмитрий Хомченовский, выступавший тогда за луганскую "Зарю", получил первое приглашение в национальную сборную Украины. Полузащитник был единственным дебютантом в составе команды Михаила Фоменко на товарищеский матч против Израиля.

Об этом вызове футболисту сообщил партнер по команде Максим Белый. Это произошло после завершения очередного тура чемпионата, когда игроки уже разъехались домой на выходные.

"И тут мне звонит Белый и говорит: "Поздравляю с вызовом в сборную!". Я отвечаю: "Давай не чуди, какая сборная?". А он: "Зайди посмотри". Вот так я и узнал. Начал искать информацию, проверять, правда ли это.

Какова была атмосфера в сборной Фоменко

По словам футболиста, Михаил Фоменко был спокойным тренером, по большей части наблюдавшим за тренировками со стороны. Хомченовский признался, что во время первого приезда в национальную команду даже не имел возможности пообщаться с наставником, однако тот давал игрокам возможность проявить себя.

Атмосферу в сборной полузащитник назвал великолепной. Оказавшись рядом с футболистами, за игрой которых раньше следил, он поначалу испытывал определенное волнение.

Больше Хомченовский общался с Андреем Пятовым, Ярославом Ракицким и Александром Кучером, ведь они часто вместе летали в лагерь национальной команды.

Почему Хомченовского перестали вызывать

В общей сложности Хомченовский провел за сборную Украины четыре матча. Объясняя, почему после этого больше не получал приглашений, футболист предположил, что на это повлияли его выступление в товарищеской игре против Литвы и последующий переезд в Испанию.

"Думаю, игра с Литвой была не слишком убедительной с моей стороны, и после этого меня уже не вызывали. Наверное, свою роль сыграло и то, что я поехал во второй дивизион Испании", - отметил бывший игрок сборной.