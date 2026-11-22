Как прошел матч

В поединке 13-го тура Эредивизи 19-летний форвард вышел в стартовом составе "Утрехта" на игру против "Камбюра". Спустя час противостояния хозяева уступали со счетом 0:2. Именно Степанов вернул интригу в матч: на 60-й минуте он хладнокровно замкнул диагональную передачу партнера и сократил отставание. Всего украинец провел на поле 75 минут, трижды пробив по воротам соперника.

Несмотря на усилия хозяев, которые на 81-й минуте сравняли счет, уже через две минуты "Камбюр" забил третий гол и одержал победу - 3:2.

Рекорд Степанова

Несмотря на поражение команды, для Степанова этот матч стал историческим. Благодаря забитому мячу он достиг отметки в десять голов в чемпионате Нидерландов за "Утрехт" (шесть из них – в текущем сезоне).

К моменту достижения украинцу было 19 лет и 103 дня. Таким образом, он превзошел возрастной рекорд Дирка Кейта, бывшего нападающего "Ливерпуля" и сборной Нидерландов.

Кейт забил свои первые десять мячей в Эредивизи за "Утрехт" в возрасте 19 лет и 262 дня. Степанов достиг этой отметки почти на пять месяцев раньше.

После поражения "Утрехт" с 12 очками остается на 15-й строчке турнирной таблицы Эредивизи.