Побитый и навеселе: легендарный игрок "Шахтера" шокировал фанатов скандальным эфиром (видео)
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Жадсон оказался в центре громкого скандала у себя на родине. 43-летний экс-футболист вышел в прямой эфир в соцсетях с разбитым лбом и признаками сильного алкогольного опьянения, сделав ряд противоречивых заявлений.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на бразильское издание UOL.
Что произошло во время эфира
Во время трансляции бразилец продемонстрировал подписчикам рассечение на лбу, а позже показал и травму на ноге. Общаясь в совместном эфире с другим бывшим игроком "Шахтера" Дентиньо, Жадсон объяснил происхождение ран падением в ночном клубе накануне.
"Вчера был на вечеринке, упал там, споткнулся и ударился головой", – сообщил он.
Кроме того, экс-футболист призвал зрителей не пить водку, назвав ее "демоном", посоветовал оставаться холостяками, а также шокировал аудиторию фразой о том, что "любит драться".
Дентиньо пытался успокоить бывшего одноклубника прямо во время эфира и призвал его прекратить трансляцию и обратиться к врачам.
"Извинись перед людьми, скажи, что вышел в плохом состоянии, что перебрал с алкоголем. Иди домой, прими душ и сделай перевязку. Сходи в травмпункт, чтобы это осмотрели. Я говорю это, потому что люблю тебя", – обратился Дентиньо к Жадсону.
Скандалы звезды "Шахтера"
Резонансная трансляция состоялась спустя несколько месяцев после того, как в августе 2026 года Жадсона задержала полиция штата Парана по подозрению в домашнем насилии. Тогда его спутница сообщила правоохранителям об избиении во время ссоры, однако уже на следующий день суд освободил бывшего спортсмена из-под стражи без внесения залога.
Жадсон выступал за донецкий "Шахтер" с 2005 по 2011 год, завоевав с клубом ряд украинских трофеев, в частности пять чемпионских титулов, а также Кубок УЕФА-2009. В финале против "Вердера" именно бразилец забил победный гол.
Также он защищал цвета "Сан-Паулу" и "Коринтианса", провел восемь матчей за национальную сборную Бразилии и завершил профессиональную карьеру в 2022 году.
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