План на 4 года: ФИФА планирует выделить 6,35 млрд долларов на развитие футбола

Национальные ассоциации получат больше

Международная федерация футбола планирует предложить фонд развития футбола в размере 6,35 млрд долларов на следующий четырехлетний цикл. Предложение предполагает увеличение финансирования для каждой из 211 национальных ассоциаций.

Согласно плану, каждая ассоциация сможет получить 25 млн. долларов за четыре года. Ранее предполагалось, что эта сумма составит 10 млн. долларов.

ФИФА также планирует направить более 3,5 млрд долларов из своих финансовых резервов на развитие футбола. Денежные средства должны охватить национальные ассоциации, конфедерации и других участников футбольной системы.

Чемпионат мира принес впечатляющие доходы

По оценкам ФИФА, доходы организации за цикл 2022-2026 годов могут составить около 15 млрд долларов. Этот показатель значительно превышает предварительные прогнозы.

Важным фактором финансового успеха стал мужской чемпионат мира-2026, который принимали США, Канада и Мексика. Турнир впервые проходил с участием 48 сборных.

Именно финансовые результаты чемпионата мира позволили ФИФА рассмотреть возможность увеличения инвестиций в развитие футбола в разных странах.

Обновленный план на фоне проблем в Инфантино

Предложение по поводу фонда развития появилось в период политического напряжения вокруг руководства организации. Европейские футбольные лидеры ищут кандидата, который мог бы бросить вызов действующему президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Инфантино представил противоречивый план частных инвестиций в чемпионат мира, однако уже через несколько дней в июле его отменили. Этот эпизод побудил УЕФА активизировать поиск альтернативы действующему руководителю.

Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году и намерен баллотироваться на новый срок в 2027 году. Предложенный фонд развития должен быть представлен членам организации.