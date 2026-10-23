После часовой тревоги "Колос" победил "Верес" в матче УПЛ
Ковалевский "Колос" победил ровенский "Верес" в выездном матче 10-го тура УПЛ. Поединок в Ровно начался с задержкой, старт второго тайма также пришлось отложить из-за воздушной тревоги.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
Украинская Премьер-лига, 10-й тур
"Верес" - "Колос" - 0:1 (0:1, 0:1)
Голы: Салабай, 13, Станковски, 52.
Салабай забил единственный гол в первом тайме
Начало встречи перенесли из-за воздушной тревоги. После стартового свистка команды не заставили долго ждать гола: на 13-й минуте Антон Салабай замкнул подачу с углового и вывел гостей вперед.
Поле больше голов болельщики не увидели. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом кузнецов - 1:0.
Воздушная тревога задержала второй тайм
После перерыва команды не смогли сразу вернуться на поле из-за новой воздушной тревоги в Ровно. Начало второго тайма пришлось отложить до отбоя.
Несмотря на задержки, "Колос" сумел не только удержать преимущество, но и удвоить его. На 52-й минуте Станковски реализовал выход один на один.
Турнирное положение команд
Перед матчем "Верес" имел девять очков после девяти туров, а "Колос" - восемь, проведя на одну игру меньше.
Победа позволила команде Руслана Костышина обойти ровенский клуб.
Ранее мы сообщали, что "Полесье" без проблем разобралось с "Оболонью" - один из голов снова забил Краснопир.