Після годинної тривоги "Колос" переміг "Верес" в матчі УПЛ

Українська Премʼєр-ліга, 10-й тур

"Верес" - "Колос" - 0:1 (0:1, 0:1)

Голи: Салабай, 13, Станковські, 52.

Салабай забив єдиний гол у першому таймі

Початок зустрічі перенесли через повітряну тривогу. Після стартового свистка команди не змусили довго чекати на гол: на 13-й хвилині Антон Салабай замкнув подачу з кутового та вивів гостей уперед.

Поле більше голів вболівальники не побачили. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою ковалівців — 1:0.

Повітряна тривога затримала другий тайм

Після перерви команди не змогли відразу повернутися на поле через нову повітряну тривогу в Рівному. Початок другого тайму довелося відкласти до відбою.

Попри затримки, "Колос" зумів не лише утримати перевагу, а й подвоїти її. На 52-й хвилині Станковські реалізував вихід сам на сам.

Турнірне становище команд

Перед матчем "Верес" мав дев’ять очок після дев’яти турів, а "Колос" - вісім, провівши на одну гру менше.

Перемога дозволила команді Руслана Костишина обійти рівненський клуб.