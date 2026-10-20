"Подвел меня и команду": тренер раскрыл подробности конфликта с Роналду

Тен Гаг обвинил Роналду

Криштиану Роналду во второй раз вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году, еще при руководстве Уле Гуннара Сульшера. Когда летом 2022-го команду возглавил Эрик тен Гаг, португалец оставался одним из главных игроков клуба, однако их сотрудничество завершилось скандалом уже через несколько месяцев.

"Он подвел команду и подвел меня, ведь мы на него рассчитывали. Перед тем, как приехать в Манчестер Юнайтед, я даже летал в Португалию, чтобы поговорить с ним о своих планах", - рассказал тен Гаг.

Нидерландец подчеркнул, что всегда уважал Роналду как одного из лучших футболистов в истории, но в должности тренера должен принимать рациональные решения в интересах команды.

Почему Роналду потерял место в основе "МЮ"

В октябре 2022 года тен Гаг отстранил португальца от матча АПЛ против "Челси". Это произошло после того, как Роналду тремя днями раньше отказался выходить на замену в поединке с "Тоттенгэмом".

В ноябре форвард дал резонансное интервью, в котором заявил, что чувствует себя преданным клубом и не уважает тренера. В конце концов, стороны договорились о прекращении сотрудничества, а Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" во время сезона-2022/23.

За время работы под руководством тен Гага португалец провел 16 матчей и забил три гола.

Бывший тренер также отверг утверждение, что требовал от 37-летнего на тот момент нападающего чрезмерного прессинга, который физически не мог выполнять. По его мнению, проблема заключалась в недостаточной подготовке футболиста.

"Он не бегал ни с мячом, ни без него. Причина была в том, что он не подготовил себя должным образом. Каждая топкоманда должна поддерживать своих звезд, но и звезды должны работать на команду", – пояснил тен Гаг.

По словам нидерландца, Роналду также призвал партнеров экономить силы на тренировках. Тренер признавал, что такой подход может быть оправдан для игроков, которые уже находятся в отличной физической форме, но сначала футболистам необходимо добиться должного уровня готовности.

Тен Гаг рассказал, каких игроков хотел подписать

В интервью бывший наставник "Манчестер Юнайтед" также рассказал о трансферных планах. Среди футболистов, которых он хотел видеть в команде были Фрэнки де Йонг, Гарри Кейн и Деклан Райс.

Кроме того, тен Гаг выступал против продажи Скотта Мактоминея в "Наполи" в августе 2024 года.

По словам тренера, в течение работы в Манчестере он неоднократно отмечал проблемы с комплектованием состава, в частности в центре обороны и полузащиты. Однако самой большой проблемой команды на протяжении всех трех лет он назвал нехватку голов.