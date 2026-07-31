Первые голы и ранняя "красная": "Заря" под наблюдением Мальдеры дожала "Колос" в матче-открытии УПЛ
Луганская "Заря" и ковалевский "Колос" матчем на столичной арене имени Валерия Лобановского официально открыли новый сезон украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат поединка на официальном сайте УПЛ.
УПЛ, 1-й тур
"Заря" – "Колос" – 2:0
Голы: Будковский, 70, Задорожный, 82
Удаление: Бурда ("Колос"), 8 (фол последней надежды)
Кого высматривал Мальдера
На первой игре нового сезона присутствовал главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. Он внимательно следил за противостоянием середняков в прошлом сезоне, возможно, ожидая увидеть в их составах резервы для усиления своей команды.
Андреа Мальдера на матче УПЛ (фото: On-side FM)
Как "Колос" остался в меньшинстве
"Заря" завладела тотальной инициативой уже с первых минут и сразу создала несколько острых эпизодов, в частности Богдан Кушниренко уже на 5-й минуте встряхнул перекладину дальним ударом.
Ключевой эпизод произошел на 8-й минуте: защитник "Колоса" Никита Бурда срезал выходящего один на один с вратарем Ивана Нестеренко, за что получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
Никита Бурда "заработал" удаление уже на 8-й минуте (фото: ФК "Колос")
Оказавшись в большинстве, луганчане устроили настоящую осаду ворот соперников и имели несколько железных возможностей открыть счет. Однако голкипер гостей Иван Пахолюк совершил ряд важных сейвов. А луганчанин Василий Кравец со штрафного попал в штангу.
В конце концов, подопечным Руслана Костышина, несмотря на игру вдесятером, удалось удержать нулевую ничью по итогам первого тайма.
Первый гол – от Будковского
После перерыва давление луганчан только усилилось. Пахолюк продолжал спасать ковалевцев после опасных выстрелов Домагоя Елавича и Филиппа Будковского. Оборонительные стены "Колоса" упали на 70-й минуте: Джордан отдал проникающий пас, Нестеренко зряче пропустил мяч, а Будковский в касание отправил его в девятку.
Сразу после этого сработало и решение наставника "Зари" Виктора Скрипника. На 82-й минуте свежий вышедший на замену Федор Задорожный разогнал атаку и точным ударом левой в дальний угол удвоил преимущество луганской команды.
"Колос" имел возможность восстановить интригу, но вратарь "Зари" Владислав Рыбак среагировал на удар в упор от капитана гостей Андрея Цурикова. В итоге луганчане довели матч до уверенной победы – 2:0.
Ранее мы опубликовали полное расписание матчей и трансляций 1-го тура нового сезона УПЛ.