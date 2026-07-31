Первые голы и ранняя "красная": "Заря" под наблюдением Мальдеры дожала "Колос" в матче-открытии УПЛ

УПЛ, 1-й тур

"Заря" – "Колос" – 2:0

Голы: Будковский, 70, Задорожный, 82

Удаление: Бурда ("Колос"), 8 (фол последней надежды)

Кого высматривал Мальдера

На первой игре нового сезона присутствовал главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. Он внимательно следил за противостоянием середняков в прошлом сезоне, возможно, ожидая увидеть в их составах резервы для усиления своей команды.

Андреа Мальдера на матче УПЛ (фото: On-side FM)

Как "Колос" остался в меньшинстве

"Заря" завладела тотальной инициативой уже с первых минут и сразу создала несколько острых эпизодов, в частности Богдан Кушниренко уже на 5-й минуте встряхнул перекладину дальним ударом.

Ключевой эпизод произошел на 8-й минуте: защитник "Колоса" Никита Бурда срезал выходящего один на один с вратарем Ивана Нестеренко, за что получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Никита Бурда "заработал" удаление уже на 8-й минуте (фото: ФК "Колос")

Оказавшись в большинстве, луганчане устроили настоящую осаду ворот соперников и имели несколько железных возможностей открыть счет. Однако голкипер гостей Иван Пахолюк совершил ряд важных сейвов. А луганчанин Василий Кравец со штрафного попал в штангу.

В конце концов, подопечным Руслана Костышина, несмотря на игру вдесятером, удалось удержать нулевую ничью по итогам первого тайма.

Первый гол – от Будковского

После перерыва давление луганчан только усилилось. Пахолюк продолжал спасать ковалевцев после опасных выстрелов Домагоя Елавича и Филиппа Будковского. Оборонительные стены "Колоса" упали на 70-й минуте: Джордан отдал проникающий пас, Нестеренко зряче пропустил мяч, а Будковский в касание отправил его в девятку.

Сразу после этого сработало и решение наставника "Зари" Виктора Скрипника. На 82-й минуте свежий вышедший на замену Федор Задорожный разогнал атаку и точным ударом левой в дальний угол удвоил преимущество луганской команды.

"Колос" имел возможность восстановить интригу, но вратарь "Зари" Владислав Рыбак среагировал на удар в упор от капитана гостей Андрея Цурикова. В итоге луганчане довели матч до уверенной победы – 2:0.