Первая отставка в топ-лигах: итальянский гранд указал на дверь чемпиону мира

Роковой старт чемпиона мира

Флорентийский клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с Фабио Гроссо. 48-летний итальянский специалист, который завоевал "золото" чемпионата мира 2006 года в составе национальной сборной, потерял должность всего через несколько месяцев после назначения. Контракт тренера был рассчитан до лета 2028 года, однако руководство досрочно расторгло соглашение.

Под руководством Гроссо команда успела провести всего четыре официальных матча. Единственный положительный результат "фиалки" одержали в Кубке Италии, обыграв "Беневенто" из второго дивизиона (4:1). Однако в Серии А клуб потерпел три поражения подряд - от "Ромы" (0:4), "Фрозиноне" (0:3) и "Торино" (1:2).

Напрасно потраченные миллионы

В летнее трансферное окно руководство "Фиорентины" выделило на усиление состава около 150 млн евро, ожидая от наставника борьбы за высокие позиции. Вместо этого команда оказалась на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии с общей разницей мячей 1:9, что и ускорило решение об отставке.

Это увольнение стало первым среди всех тренеров в топ-5 европейских лиг в сезоне-2026/27. До прихода в "Фиорентину" Гроссо возглавлял "Сассуоло", а также работал с "Лионом", "Вероной", "Брешией" и молодежной командой "Ювентуса". Имя нового наставника флорентийцев станет известно в ближайшее время.