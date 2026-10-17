Первая красная в карьере Ярмолюка обернулась драмой для "Брентфорда" в матче с "Ливерпулем"

Ярмолюк покинул "Брентфорд" в меньшинстве

Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе "Брентфорда" и действовал в центре полузащиты. Украинец подходил к встрече после результативного матча против "Астон Виллы", в котором отличился забитым мячом.

На 44-й минуте хозяева вышли вперед. Кин Льюис-Поттер завершил атаку ударом головой и обеспечил лондонцам преимущество.

Однако к концу первого тайма ситуация на поле кардинально изменилась.

При подготовке к выполнению стандартного положения Ярмолюк вступил в конфликт с защитником "Ливерпуля" Жереми Жаке и ударил соперника головой.

После просмотра эпизода арбитр показал украинцу прямую красную карточку. Удаление произошло на восьмой компенсированной минуте первого тайма.

Это стало первым исключением в профессиональной карьере 22-летнего украинского полузащитника.

"Ливерпуль" воспользовался преимуществом и вырвал победу

После отдыха гости усилили давление на ворота Брентфорда, пытаясь реализовать численное преимущество.

На 62-й минуте "Ливерпуль" восстановил равновесие. Виктор Муньос отметился результативным ударом и вернул мерсисайдцев в борьбу за три очка.

Хозяева пытались удержать хотя бы ничейный результат, однако давление соперника в конце концов принесло результат.

Победный мяч в составе "Ливерпуля" забил завершивший камбек своей команды Александер Исак.

В конце встречи положение "Брентфорда" стало еще сложнее. В компенсированное время Виталий Янельт получил вторую желтую карточку и оставил хозяев в девять.

Несмотря на все усилия лондонцев, отыграться они уже не смогли.

Таким образом, "Ливерпуль" вернулся на победный путь после поражения от "Манчестер Сити", а "Брентфорд" потерпел первую неудачу в нынешнем розыгрыше АПЛ.

"Брентфорд" – "Ливерпуль" – 1:2 (1:0)

Голы: Льюис-Поттер, 44 – Муньос, 62, Исак, 70

Удаление: Ярмолюк, 45+8, Янельт (вторая желтая, компенсированное время) – оба "Брентфорд".