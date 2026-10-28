Победа на опыте: Филиппов принес "Полесью" победу над любителями в Кубке Украины

Кубок Украины-2026/27. 1/8 финала

"Полесье" - "Новый Раздел" - 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: Филиппов, 10, Гайдучик, 33.

"Полесье" решило все до перерыва

Команда Руслана Ротаня одержала победу над любителями Львовской области со счетом 2:0 и пробилась в следующий раунд турнира.

Счет на 10-й минуте открыл нападающий Александр Филиппов. На 33-й минуте Николай Гайдучик удвоил преимущество житомирцев.

"Полесье" имело значительное преимущество по ударам и владению мячом. После перерыва житомирцы снизили темп, но удержали комфортный счет и не позволили сопернику вернуться в игру.

Как команды достались 1/8 финала

"Полесье" начало выступления в Кубке Украины со стадии 1/16 финала, где победило "Кудровку" со счетом 2:0. Тогда голами отличились Николай Гайдучик и Леандр Андраде.

"Новый Раздел" перед встречей с житомирцами прошел двух соперников. Любительский клуб одолел киевский "Атлет" (2:1), а затем победил "Агротех" (3:1).