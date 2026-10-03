Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии

Ставка Мальдеры на опыт

После активной ротации, которую постоянно совершал Мальдера в предыдущих двух матчах, одним из самых интересных вопросов был тот, какой стартовый состав выйдет на матч с Северной Ирландией. По-моему, Мальдера сделал ставку на опытных, технических футболистов, прежде всего – в группе атаки. Поэтому вышли и Яремчук, и Ярмоленко, и Цыганков, и Судаков, который, несмотря на молодой возраст, имеет немало опыта выступлений за национальную сборную.

Стартовый состав сборной Украины (фото: Дан Балашов)

Но, по-моему, план совершенно не сработал, потому что мы выглядели не слишком эффективными в плане развития атаки. Но если здесь определенная логика была, то в отношении выбора крайних защитников она отсутствовала. Мы прекрасно понимали, против кого мы будем играть – против Северной Ирландии, которая в футбол играет хуже нас, в индивидуальном плане у нас сильнее исполнители. И нам нужно было играть в футбол, а не биться-бороться, что как раз любят делать ирландцы.

Мы отлично понимали, что будем больше играть на мяче. Что в таком случае важно для команды? Это ширина атаки, которую прежде всего обеспечивают крайние атакующие защитники. Подчеркиваю слово атакующие, потому что ни Бондарь, ни Матвиенко под эту характеристику не подпадают. Самое интересное, что у нашей команды есть такие игроки. Есть Крупский, почему-то оставшийся на скамейке запасных. И есть Михайличенко, который почему-то вообще в заявку на этот матч не попал.

В итоге, у нас возникла ситуация, когда еще в первом тайме после второго пропущенного гола Забарный пошел на позицию правого защитника, а в центр перешел Бондарь. Возможно, это частично было связано с ошибкой Забарного, потому что из-под него был забит второй мяч. Возможно, это было связано как раз с попыткой активизировать правый фланг нашей команды. И сам Мальдер на флеш-интервью потом сказал, что он пытался больше атаковать через правый фланг, поэтому хотел добавить живицы, переведя в эту зону Забарного.

Окей, первый тайм, не хотели менять никого, ни Бондаря, ни Забарного. Почему во втором тайме не выходит Крупский? Почему он весь матч просидел на скамейке запасных? Появился Зубков на месте правого защитника. Кто его видел в игре? Большие вопросы относительно логики. На левом фланге у нас вообще альтернативы не осталось, учитывая, что Михайличенко не было в заявке. Хотя Михайличенко тоже проактивный, атакующий полузащитник.

Далее – относительно замен. Первая наша замена происходит на 56-й минуте: опорника Бражка сменяет опорник Назарина. Это при счете 0:2. В это время точно обновление опорной зоны было нашей самой большой проблемой? Выход новых атакующих игроков состоялся только в середине второго тайма, когда наша команда проигрывала со счетом 0:3. Уже поздно было пить "Боржоми"...

Провальная подготовка к стандартам

По голам. Первый гол пришел из стандарта. Статистика угловых по итогам всего матча – 7:1 в пользу Украины. Но единственный угловой перед нашими воротами заканчивается победным голом Северной Ирландии. Еще перед началом поединка всем было известно, что у Северной Ирландии – минимум козырей. Один из них, едва ли не единственный, это стандартные положения. Почему мы к этому не готовы? Почему мы сыграли так неудачно? И первый мяч проиграли, и второй дали возможность добить уже в полупустые ворота. И это при том, что у нас 7 угловых без опасности у ворот соперника.

По голам. Много сейчас хейта по адресу Ильи Забарного. Заслуженной критики в адрес одного из наших столбов, играющего крайне неудачно в последнее время. При этом стоит отметить, что и наши футболисты на фланге дали возможность сначала разыграть обычную стенку, а затем отдать передачу в штрафную. Где уже Забарный недоработал и не присмотрел за своим футболистом.

Третий гол – элементарная ситуация, в которой, к сожалению, ошибся Дмитрий Ризнык. Такое иногда бывает. Я думаю, здесь особо упрекать не нужно. Третий гол просто подвел черту под неудачным матчем украинской команды.

Параллельная реальность Мальдеры

Несколько слов о Мальдере. Хорошо держится перед прессой после столь тяжелого матча. Это большой плюс. В отличие от Сергея Станиславовича Реброва адекватно, спокойно реагирует перед камерой, умеет нравиться и говорит правильные вещи в таких случаях.

Андреа Мальдера (фото: Дан Балашов)

Единственное, на что бы я обратил внимание: какая параллельная реальность иногда бывает в таких словах. Он говорит, что ему понравилась команда, как играла на мяче. Смотрю статистику владения мячом: 73% у украинской команды. Это как праймова "Барселона"! Но владения и xG некоррелированы: 73% владения, а коэффициент xG менее 0,5. Сколько голов забьет "Барселона" и какой xG у нее будет, если она будет владеть мячом 73% времени? Возьмите любой матч.

Второе: Мальдера сказал, что у них были план "А", план "В" и разные варианты ведения игры. Но я на футбольном поле ничего не увидел. Мы как бились головой 90 минут игры, так и никаких изменений не происходило. Разве что кадровые, но они не повлияли на стилистику игры.

Вопрос о правом фланге был. Мальдер говорит о замене Забарного, переводе Бондаря, а потом говорит, что Крупский остался на скамейке запасных, но он считает, что сделал правильный выбор. Так если вы сделали верный выбор, то почему пропустили три мяча и проиграли, не создав ничего в атаке? Вот такой параллельной реальности не хотелось бы в дальнейшем слышать от Андреа Мальдеры.

Пора засучить рукава

В общем, если говорить о самоотдаче, то к ребятам вопросов нет, они бились и сражались. Но видно, что команда еще очень сырая. На "биться-бороться" на дистанции далеко не проедешь. Где-то фарт нам помог, потому что взяли четыре очка из шести возможных там, где не всегда заслуживали. У нас был какой-то неожиданный фуршет с Венгрией, потом было легкое похмелье с Грузией, а сейчас – тяжелая, удручающая реальность с Северной Ирландией.

В целом я считаю, что мы сыграли на плюс-минус одинаковом уровне во всех трех матчах. На не слишком высоком уровне. Где немного лучше, где немного хуже. Но игра команды была очень сырой. Надеюсь, что со временем эта ситуация улучшится, но удивительно рассчитывать не стоит.

Сейчас нужно засучить рукава, собраться в кучу и тренер с командой должны работать в одном направлении. По единице не выплывем. Хотелось бы со своей стороны, после заслуженной критики хочется сказать ободряющие слова в адрес нашей сборной. Будем держать за них кулаки и болеть, потому что другого выбора у нас нет. Это наша единственная, неповторимая сборная Украины.