Пять ожиданий от Эль-Классико: Флик против Моуриньо, идея против войны

Девять туров Ла Лиги – девять побед "Барселоны", 27 очков и шесть баллов отрыва от "Реала". В воскресенье на "Камп Ноу" команда Ханси Флика может увеличить отрыв до девяти и уже в октябре сделать чемпионскую гонку полуформальностью. Или Жозе Моуриньо докажет, что его возвращение в Мадрид – не ностальгия, а расчет.

1. "Барса" Флика ответит на Париж

До вторника "Барселона" выглядела командой, которую невозможно остановить. Одиннадцать побед подряд во всех турнирах, 5:2 над "Бетисом" перед поездкой во Францию. А потом был "Парк де Пренс": 2:4 от ПСЖ, сорок ударов на двоих и, пожалуй, самый лучший матч осени в Европе. А вместе с ним и первое поражение сезона для каталонцев.

Флик не искал оправданий: признал, что действующий победитель Лиги чемпионов был сильнее, а его команда – уставшей и допустила слишком много ошибок. И добавил фразу, которую следует запомнить: в октябре титулов не выигрывают, Лигу чемпионов выиграют в июне. Честно и по-тренерски мудро. Но великие команды проверяются не сериями побед, а тем, как они выходят на поле после поражения. Жду от "Барсы" не осторожности, а реакции – той самой, которую она показывала весь сентябрь.

Ханс-Дитер Флик (фото: FC Barcelona)

2. Высокая линия пройдет главный экзамен

"Барса" Флика - это, пожалуй, самая интересная команда для просмотра в Европе. Высокая линия обороны, еще год назад пугавшая самих болельщиков, теперь работает как ловушка и оружие. Прессинг начинается с нападающих, атаки разгоняются вертикально, без лишнего любования мячом. Флик не пытался скопировать "Барселону" Гвардиолы. Он построил команду, которая не держит мяч ради мяча, а забирает его как можно выше и бьет сразу.

Но это футбол риска. "Барселона" уже 18 матчей подряд в Лиге чемпионов не может сыграть на ноль. ПСЖ же пробивал ее именно так, как любят пробивать команды Моуриньо: отбор, быстрый переход, забегание за спины защитников, удар до того, как оборона успеет перестроиться. Не подсказал ли Луис Энрике своему коллеге из Мадрида, как нужно играть в воскресенье? Компактный блок и контратака с финиширующим за спиной защитника Мбаппе – тактически метод Моуриньо против такой "Барсы" совсем не устарел. Если у "Реала" и есть шанс, то именно здесь.

3. Моуриньо пытается войти в ту же реку

Флорентино Перес возвращал Моуриньо в качестве дисциплинатора. Логика понятна: после хаоса прошлого сезона "Реалу" нужна сильная рука, а Жозе уже выигрывал здесь чемпионство – тот же титул 2012 года со ста очками, вырванный у большой "Барсы" Гвардиолы. Но в одну реку дважды не входят. Или входят?

Моуриньо всегда выигрывал не только схемой, но и осадным сознанием: весь мир против нас, так что мы одно целое. Эта модель работает, когда раздевалка сплочена. А раздевалка "Реала" сейчас – не крепость, а коммуналка. Майский конфликт Вальверде и Чуамэни, после которого уругваец оказался в больнице. Свежие сообщения Cadena SER об очередной драке двух игроков, имена которых так и не назвали. Разговоры о том, что часть команды недовольна тем, что тренер полагается на индивидуальное мастерство, а не на четкую структуру. Поражение в дерби от "Атлетико".

Жозе Моуриньо (фото: Getty Images)

Сильная рука пока не навела порядок. Так что Класико станет для Моуриньо не только матчем, но и ответом на вопрос: не устарела ли сама идея, что жесткий тренер может собрать вместе раздевалку, полную звезд с собственными амбициями?

4. Судейская тема будет громче футбола

Что делает Моуриньо, когда на поле не все хорошо? То же, что и пятнадцать лет назад, когда воевал с Гвардиолой. Переносит борьбу с поля в пресс-конференции. После поражения от "Атлетико" он саркастически «поздравил» судейский комитет, назначающий арбитров. Потом несколько недель подряд повторял, что его настораживает только одно: фамилии судей становятся известны не за 24 часа до игры, а за несколько недель. А когда его спросили о судействе в матче "Барселоны" с "Бетисом", ответил, что игры не видел – мол, он старой школы и готовится к матчам на базе.

И, по данным Marca, давление сработало: Алехандро Эрнандес Эрнандес, которого судейский комитет якобы видел главным кандидатом на Классико, этот матч не будет судить. Бывший арбитр Итурральде Гонсалес прямо назвал это стратегией: создавать напряжение до, во время и после игры, чтобы убедить своих болельщиков, что против "Реала" все. Кто помнит знаменитое "Por qué?" весной 2011-го, тот узнает почерк. Так что жду, что каждый спорный эпизод в воскресенье будут обсуждать дольше, чем голы. И что после финального свистка – при любом счете – Моуриньо найдет, что сказать об арбитрах.

5. "Реал" без Винисиуса, "Барса" – с будущим обладателем "Золотого мяча"?

Главный козырь "Реала" в переходах игрок, который мог бы стать кошмаром для высокой линии Флика, пропустит Классико. Четыре матча дисквалификации: два – за то, что дернул за волосы Натана Салибу в игре с "Вильярреалом", еще два – за протесты после удаления, когда партнерам пришлось его сдерживать. Это не случайность, а симптом. Команда, живущая в режиме постоянного конфликта, рано или поздно платит за это на поле. "Реал" заплатил своим лучшим вингером в самом важном матче осени.

Игроки мадридского "Реала" (фото: FC Real Madrid)

А по ту сторону – Ламин Ямаль. На следующий день после Классико, 26 октября, в лондонском Палладиуме будут вручать "Золотой мяч". Впервые церемония пройдет не в Париже – и вполне возможно, что впервые трофей получит тинейджер. Девятнадцатилетний чемпион мира, ведущий "Барселону" к третьему подряд титулу, – серьезный аргумент. Букмекеры, правда, предпочитают Гарри Кейна с его фантастической результативностью, а голосование закрылось еще в конце сентября. Так что в воскресенье Ямаль играет не за голоса журналистов. Он играет за интонацию: одна большая игра на "Камп Ноу" в преддверии церемонии – и любое решение в Лондоне будет выглядеть либо логичным, либо странным.

Идея против врагов

Мой прогноз – победа "Барселоны". Не потому, что "Реал" слаб: с Мбаппе, Беллингемом и контратакующей моделью Моуриньо он способен забить Флик дважды, как это сделал ПСЖ. А потому, что Барса сейчас – команда с идеей, а Реал – команда с врагами. Идея может дать сбой, как в Париже. Но она не ломается от фамилии арбитра или очередной ссоры в раздевалке.

Если "Барселона" выиграет, отрыв достигнет девяти очков, и о чемпионстве можно будет говорить увереннее, чем хотелось бы в Мадриде. Если же выиграет "Реал", Моуриньо получит то, что больше всего любит: доказательство, что старые методы еще работают. Но будет ли это победа метода или только один вечер?