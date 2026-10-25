П'ять очікувань від Ель Класико: Флік проти Моуріньо, ідея проти війни

Дев'ять турів Ла Ліги – дев'ять перемог "Барселони", 27 очок і шість балів відриву від "Реала". У неділю на "Камп Ноу" команда Ганзі Фліка може збільшити відрив до дев'яти і вже в жовтні зробити чемпіонські перегони напівформальністю. Або ж Жозе Моуріньо доведе, що його повернення до Мадрида – не ностальгія, а розрахунок.

1. "Барса" Фліка відповість на Париж

До вівторка "Барселона" виглядала командою, яку неможливо зупинити. Одинадцять перемог поспіль у всіх турнірах, 5:2 над "Бетісом" перед поїздкою до Франції. А потім був "Парк де Пренс": 2:4 від ПСЖ, сорок ударів на двох і, мабуть, найкращий матч осені в Європі. А разом з ним і перша поразка сезону для каталонців.

Флік не шукав виправдань: визнав, що чинний переможець Ліги чемпіонів був сильнішим, а його команда – втомленою і припустилася забагато помилок. І додав фразу, яку варто запам'ятати: у жовтні титулів не виграють, Лігу чемпіонів виграють у червні. Чесно й по-тренерськи мудро. Але великі команди перевіряються не серіями перемог, а тим, як вони виходять на поле після поразки. Чекаю від "Барси" не обережності, а реакції – тієї самої, яку вона показувала весь вересень.

Ганс-Дітер Флік (фото: FC Barcelona)

2. Висока лінія пройде головний іспит

"Барса" Фліка – це, мабуть, найцікавіша команда для перегляду в Європі. Висока лінія оборони, яка ще рік тому лякала самих уболівальників, тепер працює як пастка та зброя. Пресинг починається з нападників, атаки розганяються вертикально, без зайвого милування м'ячем. Флік не намагався скопіювати "Барселону" Гвардіоли. Він збудував команду, яка не тримає м'яч заради м'яча, а забирає його якнайвище і б'є одразу.

Але це футбол ризику. "Барселона" вже 18 матчів поспіль у Лізі чемпіонів не може зіграти на нуль. А ПСЖ пробивав її саме так, як люблять пробивати команди Моуріньо: відбір, швидкий перехід, забігання за спини захисників, удар до того, як оборона встигне перебудуватися. Тож чи не підказав Луїс Енріке своєму колезі з Мадрида, як треба грати в неділю? Компактний блок і контратака з Мбаппе, який фінішує за спиною захисника, – тактично метод Моуріньо проти такої "Барси" зовсім не застарів. Якщо "Реал" і має шанс, то саме тут.

3. Моуріньо намагається увійти в ту саму ріку

Флорентіно Перес повертав Моуріньо як дисциплінатора. Логіка зрозуміла: після хаосу минулого сезону "Реалу" потрібна сильна рука, а Жозе вже вигравав тут чемпіонство – той самий титул 2012 року зі ста очками, вирваний у великої "Барси" Гвардіоли. Але в одну ріку двічі не входять. Чи входять?

Моуріньо завжди вигравав не лише схемою, а й облоговою свідомістю: весь світ проти нас, тож ми одне ціле. Ця модель працює, коли роздягальня згуртована. А роздягальня "Реала" зараз – не фортеця, а комуналка. Травневий конфлікт Вальверде і Чуамені, після якого уругваєць опинився в лікарні. Свіжі повідомлення Cadena SER про чергову бійку двох гравців, імена яких так і не назвали. Розмови про те, що частина команди незадоволена тим, що тренер покладається на індивідуальну майстерність, а не на чітку структуру. Поразка в дербі від "Атлетіко".

Жозе Моуріньо (фото: Getty Images)

Сильна рука поки що не навела ладу. Тож Класико стане для Моуріньо не лише матчем, а й відповіддю на питання: чи не застаріла сама ідея, що жорсткий тренер може зібрати докупи роздягальню, повну зірок із власними амбіціями?

4. Суддівська тема буде гучнішою за футбол

Що робить Моуріньо, коли на полі не все гаразд? Те саме, що й п'ятнадцять років тому, коли воював з Гвардіолою. Переносить боротьбу з поля в пресконференції. Після поразки від "Атлетіко" він саркастично «привітав» суддівський комітет, який призначає арбітрів. Потім кілька тижнів поспіль повторював, що його насторожує лише одне: прізвища суддів стають відомими не за 24 години до гри, а за кілька тижнів. А коли його запитали про суддівство в матчі "Барселони" з "Бетісом", відповів, що гри не бачив – мовляв, він старої школи і готується до матчів на базі.

І, за даними Marca, тиск спрацював: Алехандро Ернандес Ернандес, якого суддівський комітет нібито бачив головним кандидатом на Класико, цей матч не судитиме. Колишній арбітр Ітурральде Гонсалес прямо назвав це стратегією: створювати напругу до, під час і після гри, щоб переконати власних уболівальників, що проти "Реала" всі. Хто пам'ятає знамените "¿Por qué?" навесні 2011-го, той упізнає почерк. Тож чекаю, що кожен спірний епізод у неділю обговорюватимуть довше, ніж голи. І що після фінального свистка – за будь-якого рахунку – Моуріньо знайде, що сказати про арбітрів.

5. "Реал" без Вінісіуса, "Барса" – з майбутнім володарем "Золотого м'яча"?

Головний козир "Реала" в переходах, гравець, який міг би стати кошмаром для високої лінії Фліка, пропустить Класико. Чотири матчі дискваліфікації: два – за те, що смикнув за волосся Натана Салібу в грі з "Вільярреалом", ще два – за протести після вилучення, коли партнерам довелося його стримувати. Це не випадковість, а симптом. Команда, яка живе в режимі постійного конфлікту, рано чи пізно платить за це на полі. "Реал" заплатив своїм найкращим вінгером у найважливішому матчі осені.

Гравці мадридського "Реалу" (фото: FC Real Madrid)

А по той бік – Ламін Ямаль. Наступного дня після Класико, 26 жовтня, у лондонському "Палладіумі" вручатимуть «Золотий м'яч». Уперше церемонія відбудеться не в Парижі – і цілком можливо, що вперше трофей отримає тінейджер. Дев'ятнадцятирічний чемпіон світу, який веде "Барселону" до третього поспіль титулу, – серйозний аргумент. Букмекери, щоправда, віддають перевагу Гаррі Кейну з його фантастичною результативністю, а голосування закрилося ще наприкінці вересня. Тож у неділю Ямаль грає не за голоси журналістів. Він грає за інтонацію: одна велика гра на "Камп Ноу" напередодні церемонії – і будь-яке рішення в Лондоні виглядатиме або логічним, або дивним.

Ідея проти ворогів

Мій прогноз – перемога "Барселони". Не тому, що "Реал" слабкий: з Мбаппе, Беллінгемом і контратакувальною моделлю Моуріньо він здатен забити Фліку двічі, як це зробив ПСЖ. А тому, що "Барса" зараз – команда з ідеєю, а "Реал" – команда з ворогами. Ідея може дати збій, як у Парижі. Але вона не ламається від прізвища арбітра чи чергової сварки в роздягальні.

Якщо "Барселона" виграє, відрив сягне дев'яти очок, і про чемпіонство можна буде говорити впевненіше, ніж хотілося б у Мадриді. Якщо ж виграє "Реал", Моуріньо отримає те, що любить найбільше: доказ, що старі методи ще працюють. Але чи буде це перемога методу, чи лише одного вечора?