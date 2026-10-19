Пять голов на ЧМ и доллары в бассейне: легенда "Динамо" вспомнил сумасшедшую ночь рекорда

Пять голов в одном матче

На чемпионате мира 1994 года форвард оформил пента-трик в поединке против сборной Камеруна. Сам футболист признается, что во время игры даже не думал о возможных рекордах, ведь главной задачей было добиться результата для команды в условиях 40-градусной жары.

О своем рекордном достижении нападающий узнал уже после возвращения на базу, где игроков ждала настоящая праздничная атмосфера.

Деньги на дне бассейна

Празднование рекорда запомнилось необычным поступком одного из руководителей делегации, который развлекался у бассейна, разбрасывая долларовые купюры прямо в воду.

"На базе царила праздничная атмосфера, все обсуждали произошедшее. Наши руководители тоже радовались результату. Помню, как один из них развлекался у бассейна, разбрасывая долларовые купюры", – рассказал Саленко.

Однако на следующее утро команду удивило то, что бассейн оказался совершенно пустым.

"Мы удивились, ведь рассчитывали после пробежки немного поплавать. Как выяснилось, работники отеля тоже оказались не промах: спустили воду и собрали все деньги", – с улыбкой вспомнил экс-футболист.