Детали пропагандистского шоу

Поединок запланирован на 26 сентября в Москве. Жадсон будет выступать за "команду друзей" экснападника ЦСКА Вагнера Лава. Среди участников шоу также заявлены экс-капитан сборной России Гильерме и экс-игрок сборной Бразилии Ренато Аугусто.

Официальный анонс от россиян

ФИФА и УЕФА еще в 2022 году отстранили клубы и сборные РФ от официальных турниров из-за войны против Украины. Подобные выставочные мероприятия страна-агрессор традиционно использует для информационной легитимизации.

Карьера Жадсона и слава в Украине

Жадсон выступал за "горняков" в 2005-2012 годах и навсегда вписал свое имя в историю клуба. Именно бразильский полузащитник забил победный гол в ворота "Вердера" в финале Кубка УЕФА-2009.

Также он является пятикратным чемпионом Украины, двукратным победителем Кубка Украины и обладателем двух Суперкубков.

За сборную Бразилии он сыграл восемь матчей, в которых забил один гол. Жадсон также стал победителем Кубка конфедераций-2013.