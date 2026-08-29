Нойер установил историческое достижение в составе "Баварии"

Юбилей Нойера

Свой 21-й сезон в Бундеслиге Мануэль Нойер начал юбилейным матчем: игра против "Штутгарта" стала для него 600-й в составе "Баварии". Провести этот матч на "ноль" Нойеру не удалось: он пропустил один мяч, но его команда победила 5:1.