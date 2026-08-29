Нойєр встановив історичне досягнення у складі "Баварії"

Ювілей Нойєра

Свій 21-й поспіль сезон у Бундеслізі Мануель Нойєр розпочав ювілейним матчем: гра проти "Штутгарта" стала для нього 600-ю у складі "Баварії". Провести цей матч на "нуль" Нойєру не вдалося: він пропустив одного м'яча, але його команда перемогла 5:1.