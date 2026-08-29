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Футбол 29 серпня 2026, 13:28

Нойєр встановив історичне досягнення у складі "Баварії"

Матч 1-го туру Бундесліги проти "Штутгарта" став знаковим для 40-річного воротаря
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Мануель Нойєр (фото: ФК "Баварія")
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Німецький голкіпер Мануель Нойєр провів ювілейний матч у складі мюнхенської "Баварії". Для 40-річного голкіпера матчем зі "Штутгартом" стартував 21-й поспіль сезон у Бундеслізі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний акаунт "Баварії" у соцмережі X.

Ювілей Нойєра

Свій 21-й поспіль сезон у Бундеслізі Мануель Нойєр розпочав ювілейним матчем: гра проти "Штутгарта" стала для нього 600-ю у складі "Баварії". Провести цей матч на "нуль" Нойєру не вдалося: він пропустив одного м'яча, але його команда перемогла 5:1.

Баварія