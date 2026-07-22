Новому контракту – быть: легендарный полузащитник продолжит играть за "Милан"

Детали контракта Модрича

Соглашение еще не подписано, но по словам Романо, хорват уже согласовал все детали с руководством "Милана".

"Лука Модрич устно согласился подписать новый контракт с "Миланом". Хорватская легенда продолжает карьеру и не завершает карьеру после официального зеленого света, предоставленного клубу. Модрич вскоре подпишет новый краткосрочный контракт с "Миланом", он также разговаривал с Рубеном Аморимом", – рассказал Роман.

Лука Модрич пришел в "Милан" прошлым летом. В составе "россо-нери" он отыграл 37 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 передачи.

Карьера Луки Модрича

Хорватский полузащитник в своей карьере выступал за "Динамо" (Загреб), "Тоттенхэм" и "Реал". Наиболее успешным был период именно в "Реале": Модрич выиграл шесть титулов в Лиге чемпионов, пять раз Суперкубок УЕФА и пять раз клубный чемпионат мира.

В составе сборной Хорватии Модрич играет с 2006 года. За это время он отыграл 202 матча и забил 29 мячей. Со сборной Хорватии он становился серебряным призером ЧМ-2018 и бронзовым призером на ЧМ-2022.