Новый тренер Португалии принял важное решение по Роналду: неожиданности заявки на Лигу наций

Роналду и конкурент Трубина

41-летний нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду попал в список. Таким образом, он продолжит карьеру в национальной сборной. Ранее после чемпионата мира-2026 Роналду подтвердил, что тот Мундиаль стал для него последним в карьере, однако о завершении выступлений за Португалию не объявлял. Вместе с Роналду в заявку попали другие лидеры команды – Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рубен Диаш. В сборную также вернулся Жоау Палинья, который не выступал за национальную команду почти год. В то же время вне заявки остались участники ЧМ-2026 Жозе Са, Нелсон Семеду, Саму Кошта, Гонсалу Гедеш и Матеуш Нунеш. Главной неожиданностью списка стал 24-летний вратарь "Бенфики" Самуел Соареш. Конкурент нашего Анатолия Трубина впервые получил вызов в главную сборную.

Защита титула в Лиге наций

Португальцы выступят в элитном дивизионе Лиги наций в группе с Норвегией, Уэльсом и Данией. Команда Жезуша проведет четыре стартовых поединка турнира.

Первым соперником Португалии станет Уэльс – домашний матч состоится 24 сентября. После этого команда сыграет в гостях с Норвегией (27 сентября) и Данией (1 октября). Четвертый матч португальцы проведут 4 октября дома против Норвегии.

Португалия является победителем Лиги наций. В финале предыдущего розыгрыша команда одолела Испанию в серии пенальти.

Роналду в сборной Португалии

Роналду остается абсолютным рекордсменом Португалии по количеству матчей и голов. На его счету 233 поединка за национальную команду, в которых он забил 146 мячей и отдал 46 результативных передач.

Вместе со сборной форвард выиграл Евро-2016, а также дважды становился победителем Лиги наций – в 2019 и 2025 годах.

На чемпионате мира-2026 Роналду провел пять матчей и забил три гола. Португалия завершила выступления на турнире в 1/8 финала, уступив будущему чемпиону Испании со счетом 0:1.

После поражения Роналду не сдержал слез и заявил, что больше не сыграет на чемпионатах мира. В то же время, его новый вызов в сборную свидетельствует о продолжении выступлений за национальную команду.