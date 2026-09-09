Новый футбольный бизнес Месси: звезда покупает еще один испанский клуб

Детали перехода прав собственности

По информации испанских СМИ, Месси согласовал принципиальные условия покупки 100% акций у нынешнего владельца – колумбийской инвестиционной группы TH Soluciones Group SAS, контролировавшей клуб с октября 2025 года. Официальное объявление о сделке ожидается в ближайшие дни после того, как процедуру формально подтвердит Высший спортивный совет Испании (CSD).

Для Месси это не первый опыт в регионе. В апреле 2026 года аргентинец уже приобрел клуб "Корнелья" из пятого по силе дивизиона Испании. Кроме того, по завершении игровой карьеры в американском "Интер Майами" по условиям действующего контракта он должен получить долю в этой франшизе MLS.

Турнирное положение и кризис в "Эльденсе"

Клуб из города Эльда (провинция Аликанте) прошел большой путь от низших лиг и за последние четыре сезона трижды соревновался во втором испанском дивизионе. Однако старт нового чемпионата оказался для команды крайне неудачным.

После четырех стартовых туров "Эльденсе" завоевал всего два очка и оказался на третьем месте с конца турнирной таблицы. Из-за неудовлетворительных результатов руководство клуба отстранило с должности главного тренера Клаудио Баррагана, поэтому новый владелец будет приходить в период перестройки команды.