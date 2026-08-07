Новый этап в Португалии: украинский легионер сменил команду в Примейре

Детали трансфера

Украинский легионер заключил с новым клубом контракт, рассчитанный до завершения сезона-2027/28. Финансовые условия перехода и сумма трансфера сторонами не разглашаются.

В составе "Ароки" 27-летний львовянин избрал 18-й номер.

Карьерный путь украинца

В прошлом сезоне Орест Лебеденко защищал цвета "Витории Гимарайнш", к которой присоединился год назад. В течение кампании защитник принял участие в 15 матчах на клубном уровне во всех турнирах, однако результативными действиями не отличился.

Португальский период в карьере игрока начался выступлениями за "Визелу". Вообще, воспитанник львовского футбола имеет богатый европейский и отечественный опыт.

В Украине Лебеденко защищал цвета львовских "Карпат" и донецкого "Олимпика". Также он выступал в Испании за "Луго" и "Депортиво" из Ла-Коруньи.