"Нифига не выключаемся!": Усик дал футболистам "Полесья" неожиданный наказ (видео)

Матч продолжительностью пять часов

"Полесье" победило "Кудровку" со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка Украины. Голами отличились Николай Гайдучик и Леандро Андраде. Из-за воздушной тревоги матч растянулся на пять часов и завершился после 23:00.

После завершения встречи Усик зашел в раздевалку житомирской команды и поздравил футболистов с выходом в следующий раунд турнира.

Что сказал Усик

Боксер поблагодарил игроков за победу, а также призвал их больше помогать друг другу на поле и не терять концентрацию во время эпизодов. В частности, Усик обратил внимание на моменты, когда футболисты могут терять концентрацию после неудачного развития атаки или потери мяча.

"Хочу поблагодарить ребят за победу и за то, что они делают. Хочется, чтобы вы были смелее, друг другу помогали и не выключались в каких-то моментах", - сказал Усик.

"Иногда бывают такие моменты, где-то мяч ушел - вы выключаетесь. Нифига не выключаемся! Друг другу подсказали и продолжаем дальше. Никаких эмоций, только труд. А тут уже можем эмоции делать. Спасибо", - добавил знаменитый боксер.

Отметим, что Александр Усик занимает должность первого вице-президента ФК "Полесье" и поддерживает команду как почетный игрок и мотиватор.