Слезы и ответ о суициде

По словам футболиста, известие об обнаружении запрещенного вещества стало для него настоящим ударом, из-за которого он сначала потерял связь с реальностью.

"Когда я услышал эту новость, то будто перестал воспринимать то, что мне говорили. В какой-то момент ты просто словно впадаешь в транс. Ощущение такое, будто во сне ты падаешь с небоскреба, летишь вниз. Только во сне, когда приземляешься, ты просыпаешься, а наяву не просыпаешься – ты просто летишь вниз", – поделился воспоминаниями футболист.

Игрок не стал скрывать, что ситуация нанесла серьезный удар по его ментальному здоровью. На вопрос, хотелось ли ему в тот момент заплакать или напиться, Мудрик ответил утвердительно.

"Да, это очень сильно бьет ментально. Слезы пришли позже. В тот момент ты просто словно находишься не здесь и не сейчас. Напиться тоже хотелось", – сказал он.

В то же время футболист категорически отверг предположение о мыслях о самоубийстве.

"Наложить на себя руки – нет, это не выход. Но было очень много разных мыслей. Я не хочу быть жалким, и мне себя не жалко", – подчеркнул Мудрик.

"Ментально стал сильнее"

Сложное испытание стало настоящей проверкой для окружения спортсмена. Мудрик отметил, что значительная часть людей от него отвернулась, поэтому тех, кто остался верен ему и поддержал в трудную минуту, теперь "намного легче пересчитать". Подводя итог пережитому, Михаил заметил, что подобные жизненные кризисы способны либо окончательно сломать человека, либо закалить его характер.

"Если я даю это интервью, продолжаю играть в футбол и мое ментальное здоровье сейчас в порядке, считаю, что это сделало меня только сильнее", – резюмировал игрок.

Предыстория дисквалификации

В декабре 2024 года Михаила Мудрика временно отстранили от официальных матчей из-за положительного допинг-теста, после чего ему грозила длительная четырехлетняя дисквалификация.

Однако 30 июля 2026 года Футбольная ассоциация Англии по согласованию с WADA официально закрыла дело, ограничив срок наказания уже отбытым временем. Сразу после восстановления права выходить на поле украинец сменил клубную прописку в пределах Лондона, перебравшись из "Челси" в "Тоттенхем" на правах аренды.