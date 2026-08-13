Необычное решение: Суперкубок Испании-2027 был официально перенесен в Турцию
Розыгрыш Суперкубка Испании-2027 состоится в Турции. Все поединки престижного минитурнира будет принимать Стамбул в начале февраля.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный прессрелиз Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Смена локации и исторический прецедент
Будущий розыгрыш Суперкубка войдет в историю испанского футбола, ведь Турция будет принимать этот турнир впервые. Организаторы решили провести все три поединка (два полуфинала и финал) на поле легендарного Олимпийского стадиона имени Ататюрка в Стамбуле.
Это решение ознаменовало завершение определенной эпохи, поскольку шесть из семи предварительных розыгрышей испанского Суперкубка проходили на стадионах Саудовской Аравии в рамках долгосрочного коммерческого соглашения.
Регламент, даты и защита титула
Соревнования пройдут в обычном для последних лет формате "финала четырех". Турнир запланирован на зимнее окно – поединки состоятся в период со 2 по 7 февраля 2027 года. За почетный трофей будут соревноваться четыре ведущих коллектива страны:
- "Барселона"
- "Реал" (Мадрид)
- "Атлетико" (Мадрид)
- "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян)
Статус действующего обладателя трофея в Стамбуле будет защищать каталонская "Барселона". "Сине-гранатовые" демонстрируют абсолютное доминирование в этом соревновании, выиграв уже два Суперкубка подряд.
Напомним, что в финале прошлого розыгрыша каталонцы в драматическом и зрелищном Эль Класико одолели своего извечного соперника - мадридский "Реал" - со счетом 3:2.
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