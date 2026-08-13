Незвичне рішення: Суперкубок Іспанії-2027 офіційно перенесли до Туреччини

Зміна локації та історичний прецедент

Майбутній розіграш Суперкубка увійде до історії іспанського футболу, адже Туреччина прийматиме цей турнір уперше. Організатори вирішили провести всі три поєдинки (два півфінали та фінал) на полі легендарного Олімпійського стадіону імені Ататюрка в Стамбулі.

Це рішення ознаменувало завершення певної епохи, оскільки шість із семи попередніх розіграшів іспанського Суперкубка проходили на стадіонах Саудівської Аравії в рамках довгострокової комерційної угоди.

Регламент, дати та захист титулу

Змагання пройдуть у звичному для останніх років форматі "фіналу чотирьох". Турнір заплановано на зимове вікно - поєдинки відбудуться в період з 2 по 7 лютого 2027-го року. За почесний трофей змагатимуться чотири провідні колективи країни:

"Барселона"

"Реал" (Мадрид)

"Атлетіко" (Мадрид)

"Реал Сосьєдад" (Сан-Себастьян)

Статус чинного володаря трофея у Стамбулі захищатиме каталонська "Барселона". "Синьо-гранатові" демонструють абсолютне домінування у цьому змаганні, вигравши вже два Суперкубки поспіль.

Нагадаємо, що у фіналі минулого розіграшу каталонці у драматичному та видовищному Ель Класіко здолали свого одвічного суперника - мадридський "Реал" - із рахунком 3:2.