Нещерет близок к возвращению: в "Динамо" рассказали о восстановлении вратаря

Нещерет восстановился от растяжения

Директор клубного медицинского департамента Андрей Шморгун отметил, что Нещерет получил травму внутренней боковой связки коленного сустава первой ступени. У вратаря произошло перерастяжение связки, а также возник отек кости.

"Руслан получил травму внутренней боковой связки коленного сустава первой степени. Произошло перерастяжение связки. Одновременно с этой травмой у голкипера возник отек на кости - английском bone edema. Восстановление от растяжения завершено, но продолжается лечение отека", – рассказал Шморгун.

Он отметил, что обычно восстановление после такой травмы занимает 4-6 недель. Нещерет уже выполняет беговую работу, а на следующей неделе планируется его возвращение к занятиям в общей группе.

Вратарь уже работает с мячом

Сам Нещерет рассказал о процессе реабилитации и признался, что психологически непросто наблюдать за матчами партнеров со стороны.

"Любая травма – это испытание организма и психологии. Трудно наблюдать за тем, как партнеры тренируются и играют, понимая, что в этот момент ты ничем не способен им помочь. Но, надеюсь, самый тяжелый период уже позади", – сказал вратарь.

По словам Нещерета, он уже начал беговую и прыжковую работу, занимается с мячом и выполняет специальные вратарские упражнения.

"Наш медицинский штаб прилагает максимальные усилия для моего восстановления. Ожидаем, что после матча с "Зарей" смогу вернуться в общую группу", - добавил голкипер.

Статистика Нещерета у "Динамо"

В текущем сезоне Руслан Нещерет успел сыграть только в трех матчах – все в квалификации в Лигу Европы. Вообще же, за первую команду "Динамо" Руслан играет с 2020 года и за это время провел 95 матчей, пропустил 101 гол. В его активе 30 сухих матчей.