Зарплата Мудрика и налоги

Мудрик охарактеризовал повседневную жизнь в Лондоне как максимально контрастную. По словам спортсмена, там соседствуют как безграничные возможности, так и существенные минусы.

"В Лондоне ты можешь найти все, что тебе нужно. От хорошего до плохого. Плохое и искать не надо, оно всегда рядом. Ну и хорошее, по крайней мере, можно найти. Но из плохого – очень высокие налоги", – отметил вингер.

Футболист уточнил, что речь идет о ставке в 45%, назвав такие финансовые требования "бесчеловечными". Также он подтвердил информацию о своей месячной зарплате по контракту с "Челси" в размере 400 тысяч фунтов стерлингов, подчеркнув, что это сумма брутто – то есть до уплаты всех обязательных сборов.

"Деньги – это приятный бонус"

Несмотря на возмущение из-за строгой фискальной системы Соединенного Королевства, сам игрок заверил, что не зацикливается на материальном достатке и не стремится хвастаться деньгами перед окружающими.

"Гнаться за тем, чтобы кого-то удивить или сказать: "Посмотрите на меня", – это не про меня. Я считаю себя богатым, потому что я здоров, и все мои близкие и родные тоже здоровы. А деньги – это приятный бонус", – объяснил свою позицию футболист.

В целом же жизнь в Англии игрока полностью устраивает. Он подчеркнул, что чувствует себя в столице Великобритании комфортно, а на просьбу назвать лучший город на планете без колебаний выделил именно Лондон.