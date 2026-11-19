Зарплата Мудрика та податки

Мудрик охарактеризував повсякдення у Лондоні як максимально контрастне. За словами спортсмена, там поруч існують як безмежні можливості, так і суттєві мінуси.

"У Лондоні ти можеш знайти все, що тобі потрібно. Від хорошого до поганого. Погане й шукати не треба, воно завжди поруч. Ну і хороше, принаймні, можна знайти. Але з поганого – дуже високі податки", – зазначив вінгер.

Футболіст уточнив, що йдеться про ставку в 45%, назвавши такі фінансові вимоги "нелюдськими". Також він підтвердив інформацію про свій місячний оклад за контрактом із "Челсі" у розмірі 400 тисяч фунтів стерлінгів, наголосивши, що це сума брутто – тобто до сплати всіх обов'язкових зборів.

"Гроші – це приємний бонус"

Попри обурення через сувору фіскальну систему Об'єднаного Королівства, сам гравець запевнив, що не зациклюється на матеріальних статках і не прагне хизуватися грошима перед оточенням.

"Гнатися, щоб когось здивувати або сказати: "Подивіться на мене", – це не про мене. Я вважаю себе багатим, бо я здоровий, і всі мої близькі й рідні теж здорові. А гроші – це приємний бонус", – пояснив свою позицію футболіст.

Загалом же життя в Англії повністю влаштовує гравця. Він підкреслив, що почувається у столиці Великої Британії затишно, а на прохання назвати найкраще місто на планеті без вагань виділив саме Лондон.