"Неликвидный футболист": Будковский рассказал, как от него избавилось"Полесье"

Неожиданное прощание

По словам Будковского, после вылета "Полесья" от словенской "Олимпии" в квалификации Лиги конференций команда вернулась к подготовке и проводила товарищеские матчи. Нападающий не замечал признаков того, что клуб планирует с ним попрощаться.

"Однажды приезжаю на завтрак, у нас должна быть теория - и мне звонит по телефону вице-президент Тесля. Говорит, что надо приехать в клуб. Я говорю: "Сейчас же теория, тренировки…". А он: "Больше не надо", - вспомнил футболист.

Будковский рассказал, что во время встречи ему было предложено обсудить прекращение сотрудничества. Однако после длительного разговора представители клуба сообщили, что решение уже принято, и отправили нападающего собирать вещи и переходить в "Полесье-2".

Окончательное прощание

Затем футболист начал тренироваться со второй командой. По его словам, в конце концов стороны договорились о расторжении контракта.

"Сказали, что я неликвидный футболист, потому что меня нельзя дальше продать. Так прямо и сказали", - заявил Будковский.

Нападающий считает, что ключевую роль в этом решении сыграли вице-президент клуба и главный тренер Имад Ашур. По мнению футболиста, президента "Полесья" поставили перед фактом, а он был разочарован таким развитием событий.

"Я очень хотел двигаться дальше с "Полисьем". И не скажу, что как-то выпадал или выглядел хуже тех футболистов, которые тогда были на моей позиции", - подчеркнул Будковский.