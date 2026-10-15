"Неліквідний футболіст": Будківський розповів, як його позбулося "Полісся"

Неочікуване прощання

За словами Будківського, після вильоту "Полісся" від словенської "Олімпії" у кваліфікації Ліги конференцій команда повернулася до підготовки та проводила товариські матчі. Нападник не помічав ознак того, що клуб планує з ним попрощатися.

"Одного разу приїжджаю на сніданок, у нас мала бути теорія - і мені телефонує віцепрезидент Тесля. Каже, що треба приїхати в клуб. Я кажу: “Зараз же теорія, тренування…”. А він: “Більше не треба", - пригадав футболіст.

Будківський розповів, що під час зустрічі йому запропонували обговорити припинення співпраці. Однак після тривалої розмови представники клубу повідомили, що рішення вже ухвалене, і відправили нападника збирати речі та переходити до "Полісся-2".

Остаточне прощання

Згодом футболіст почав тренуватися з другою командою. За його словами, зрештою сторони домовилися про розірвання контракту.

"Сказали, що я неліквідний футболіст, бо мене не можна далі продати. Так прямо і сказали", - заявив Будківський.

Нападник вважає, що ключову роль у цьому рішенні відіграли тодішній віцепрезидент клубу та головний тренер Імад Ашур. На думку футболіста, президента "Полісся" поставили перед фактом, а він сам був розчарований таким розвитком подій.

"Я дуже хотів рухатися далі з “Поліссям”. І не скажу, що якось випадав або виглядав гірше за тих футболістів, які тоді були на моїй позиції", - наголосив Будківський.