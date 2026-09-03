Лучший за 20 лет: Срна ошеломил оценкой лидера "Динамо"
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна высоко оценил мастерство звезды "Динамо" Андрея Ярмоленко. Хорват считает вингера киевлян лучшим игроком страны за последние годы.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Дарио Срны Дмитрию Гордону.
Комплименты от легенды "горняков"
Экс-капитан дончан отметил не только игровые характеристики Ярмоленко, но и его профессионализм. По мнению Дарио, именно Ярмоленко является лучшим украинским футболистом за последние 20 лет.
"Ярмоленко - хороший человек, серьезный, профессионал. Играл за дортмундскую "Боруссию", "Вест Гэм", вернулся сюда, находится здесь. Сильный футболист", - подчеркнул Срна.
Грандиозное наследие лидера киевлян
За свою насыщенную карьеру 36-летний вингер выиграл 10 трофеев вместе с киевлянами - 4 чемпионства, 3 Кубка и 3 Суперкубка Украины.
В 2017 году Ярмоленко также признавали лучшим игроком дортмундской "Боруссии".
Андрей Ярмоленко занимает 2-е место среди бомбардиров в истории УПЛ и сборной Украины, уступая только Максиму Шацких и Андрею Шевченко соответственно на один мяч.
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