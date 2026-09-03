Лучший за 20 лет: Срна ошеломил оценкой лидера "Динамо"

Комплименты от легенды "горняков"

Экс-капитан дончан отметил не только игровые характеристики Ярмоленко, но и его профессионализм. По мнению Дарио, именно Ярмоленко является лучшим украинским футболистом за последние 20 лет.

"Ярмоленко - хороший человек, серьезный, профессионал. Играл за дортмундскую "Боруссию", "Вест Гэм", вернулся сюда, находится здесь. Сильный футболист", - подчеркнул Срна.

Грандиозное наследие лидера киевлян

За свою насыщенную карьеру 36-летний вингер выиграл 10 трофеев вместе с киевлянами - 4 чемпионства, 3 Кубка и 3 Суперкубка Украины.

В 2017 году Ярмоленко также признавали лучшим игроком дортмундской "Боруссии".

Андрей Ярмоленко занимает 2-е место среди бомбардиров в истории УПЛ и сборной Украины, уступая только Максиму Шацких и Андрею Шевченко соответственно на один мяч.