Найкращий за 20 років: Срна приголомшив оцінкою лідера "Динамо"
Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна високо оцінив майстерність зірки "Динамо" Андрія Ярмоленка. Хорват вважає вінгера киян найкращим гравцем країни за останні роки.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Дарійо Срни Дмитру Гордону.
Компліменти від легенди "гірників"
Екс-капітан донеччан відзначив не лише ігрові характеристики Ярмоленка, а й його професіоналізм. На думку Дарійо, саме Ярмоленко є найкращим українським футболістом за останні 20 років.
"Ярмоленко - гарна людина, серйозна, професіонал. Грав за дортмундську "Боруссію", "Вест Гем", повернувся сюди, перебуває тут. Сильний футболіст", - підкреслив Срна.
Грандіозний доробок лідера киян
Протягом своєї насиченої кар'єри 36-річний вінгер виграв 10 трофеїв разом з киянами - 4 чемпіонства, 3 Кубка та 3 Суперкубка України.
У 2017-му році Ярмоленка також визнавали найкращим гравцем дортмундської "Боруссії".
Наразі Андрій Ярмоленко посідає 2-ге місце серед бомбардирів в історії УПЛ та збірної України, поступаючись лише Максиму Шацьких та Андрію Шевченку відповідно на один м'яч.
Раніше ми розповідали, що легенда "Шахтаря" розповів, як міг опинитись в "Динамо".