Найкращий за 20 років: Срна приголомшив оцінкою лідера "Динамо"

Компліменти від легенди "гірників"

Екс-капітан донеччан відзначив не лише ігрові характеристики Ярмоленка, а й його професіоналізм. На думку Дарійо, саме Ярмоленко є найкращим українським футболістом за останні 20 років.

"Ярмоленко - гарна людина, серйозна, професіонал. Грав за дортмундську "Боруссію", "Вест Гем", повернувся сюди, перебуває тут. Сильний футболіст", - підкреслив Срна.

Грандіозний доробок лідера киян

Протягом своєї насиченої кар'єри 36-річний вінгер виграв 10 трофеїв разом з киянами - 4 чемпіонства, 3 Кубка та 3 Суперкубка України.

У 2017-му році Ярмоленка також визнавали найкращим гравцем дортмундської "Боруссії".

Наразі Андрій Ярмоленко посідає 2-ге місце серед бомбардирів в історії УПЛ та збірної України, поступаючись лише Максиму Шацьких та Андрію Шевченку відповідно на один м'яч.