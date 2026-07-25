Самые большие призовые в истории: сколько заработали участники ЧМ-2026

Общий призовой фонд ЧМ-2026

В этом году ФИФА установила рекордный призовой фонд: 871 миллион долларов. Эта сумма включает более 100 миллионов долларов, добавленных в апреле.

Это стало возможным после того, как некоторые европейские федерации лоббировали компенсацию на турнир в трех странах, поскольку место и сроки проведения соревнований требовали увеличения расходов.

ФИФА выплачивает деньги 48 национальным федерациям в двух категориях: призовые в зависимости от того, насколько далеко каждая команда продвинется в турнире, и общие выплаты для покрытия расходов на тренировку и подготовку.

Все 48 команд получают не менее 12,5 миллионов долларов за участие в чемпионате мира, включая 10 миллионов долларов призовых за квалификацию и выступления в групповом этапе.

Каждая ассоциация получает 2,5 миллиона долларов на предтурнирную подготовку и расходы. Эти авансовые деньги были согласованы на прошлых чемпионатах мира во избежание предтурнирной напряженности, когда игроки часто утверждали, что их федерация не выплатила бонусы.

Призовой фонд растет в зависимости от того, как далеко команды продвинутся.

Сколько заработала сборная Испании на ЧМ-2026

Победители турнира, сборная Испании, также установили рекорд по выигранным призовым. Успех "Фурии Рохи" на мундиале принес национальной федерации более 51 миллиона долларов. А вот сборная Аргентины, проигравшая испанцам в финале, принесла своей стране 34 миллиона долларов.

В общем, призовые средства по ЧМ-2026 были распределены следующим образом:

Испания – 51,5 млн долларов

– Аргентина – 34 млн долларов

Англия – 30 млн долларов

Франция – 28 млн долларов

Норвегия, Марокко, Швейцария, Бельгия – 20 млн долларов

Бразилия, Португалия, Канада, Парагвай, Мексика, Колумбия, Египет, США – 16 млн долларов

Германия, Нидерланды, Швеция, Гана, Кабо-Верде, Австралия, Алжир, Хорватия, Австрия, Босния и Герцеговина, Сенегал, ДР Конго, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Япония, ЮАР – 12 млн долларов

Чехия, Шотландия, Турция, Южная Корея, Катар, Гаити, Кюрасао, Тунис, Иран, Новая Зеландия, Уругвай, Саудовская Аравия, Ирак, Иордания, Узбекистан, Панама – 10 млн. долларов.

Помимо сумм выплат согласно правилам чемпионата мира, ФИФА уже обязана оплачивать билеты бизнес-классом туда и обратно для каждой федерации для поездки на турнир, а также проживания и питания для делегации из 50 человек, включая игроков. Оплата за проживание в отеле начинается за пять ночей до первой игры команды и ночь после ее выбытия.

ФИФА также покрывает расходы на внутренние проезды для до 50 членов делегации и "специальный парк транспортных средств, включая грузовик с оборудованием".