Что впечатлило поляка в "Динамо"

Мацей Кендзерек признался, что в начале самостоятельной работы в Киеве его приятно впечатлило отношение персонала и готовность сотрудников клуба помогать тренерскому штабу в рабочих процессах.

"Есть поддержка со стороны клуба, потому что я был очень приятно удивлен тем, насколько добрыми были люди, как они хотели помочь, сколько доброты я встретил, сколько вещей нам удалось изменить до первого матча, перед вторым матчем, перед третьим матчем. Такие мелкие детали имели огромное влияние на конечный результат, и за это я безгранично благодарен людям в клубе, потому что они действительно делают отличную работу. Однако мы осознаем, сколько нам еще нужно изменить, и этот процесс продолжается", – отметил специалист.

Ответственность и новая история

Польский специалист подчеркнул масштаб "Динамо" в Восточной Европе и его особое значение для украинских болельщиков. По его словам, это ощущается в каждом поединке независимо от места проведения.

"Динамо" – если не самый большой, то точно один из крупнейших клубов в этой части Европы. Это исторически выдающийся клуб, который многое значит, и это понятно, когда ты там. Вы можете видеть, насколько важной частью украинской жизни является "Динамо", насколько оно интересно. Независимо от того, играем мы дома или на выезде", – поделился Кендзерек.

Наставник добавил, что прекрасно осознает давление результата, но стремится оставить собственный след в летописи команды.

"Я очень рад быть там, где я есть. Я чувствую эту ответственность, которая на меня давит, но я хотел бы написать новую часть этой истории", – признался он.

Мацей Кендзерек встал у руля "Динамо" 19 октября 2026 года, сменив на этой должности Игоря Костюка, в штабе которого ранее работал ассистентом. В сезон 100-летия клуба киевляне сосредоточены исключительно на выступлениях в украинской Премьер-лиге. Под руководством польского специалиста "бело-синие" уже провели пять поединков, одержав три победы, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.