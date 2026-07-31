Мудрик возвращается в футбол: украинец добился отмены 4-летней дисквалификации

Мудрик официально может играть

Украинский футболист сам сообщил радостное известие болельщикам. Он находился вне игры с ноября 2024 года.

"После долгой борьбы четырехлетняя дисквалификация, которая мне была назначена, отменена, и я свободен немедленно возобновить карьеру", – написал Мудрик на своей странице в Instagram.

Футболист также отметил, что этот период стал самым сложным в его карьере. По словам Мудрика, он с самого начала дела утверждал, что никогда сознательно или намеренно не принимал запрещенные препараты.

"Моя преданность честной конкуренции и профессиональному и добродетельному представлению клуба и страны всегда была для меня важной", – отметил украинец.

В "Челси" также подтвердили, что дело завершено, и приветствовали возможность Мудрика вернуться в футбол. Лондонский клуб заявил, что на протяжении всего процесса поддерживал игрока и теперь сосредоточится на его возвращении к полноценной физической форме и команде.

Что произошло с Мудриком

Проблемы украинца начались в конце 2024 года. После положительного допинг-теста Мудрика временно отстранили от футбола. В его пробе обнаружили мельдоний – вещество, входящее в запретный список WADA.



В январе 2026 года независимая регуляторная комиссия FA назначила Мудрику четырехлетний срок отстранения. Футболист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), подтвердивший получение дела 25 февраля. В тот момент стороны обменивались письменными пояснениями, а дата слушания еще не была назначена.



Однако впоследствии в правилах WADA по допустимому уровню мельдония произошли изменения. По новым параметрам концентрация вещества в образце Мудрика, если его сдали сегодня, не привела бы к фиксации нарушения антидопинговых правил. В то же время, эти изменения не имеют обратной силы.



В результате FA и Мудрик по согласованию с WADA договорились урегулировать дело. Украинец признал факт нарушения антидопинговых правил и согласился на срок дисквалификации, равный уже произошедшему.



Таким образом, с сегодняшнего дня Мудрик больше не дисквалифицирован и может участвовать в официальных матчах.



Последний играл почти два года назад

Мудрик не выходил на поле в официальном матче с ноября 2024 года. За это время он поддерживал форму самостоятельно, в частности, тренировался на базе английского клуба "Аксбридж".



Теперь 25-летний украинец может вернуться к тренировкам по "Челси" и начать подготовку к новому сезону уже без юридических ограничений. По данным британских СМИ, он должен присоединиться к команде нового главного тренера лондонцев Хаби Алонсо во время предсезонного турне клуба.



Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро гарантированно, а с учетом бонусов могла достичь около 100 миллионов. За лондонцев украинец провел 73 матча и забил 10 голов.



Теперь перед Мудриком стоит главная задача – после почти двух лет без официального футбола вернуть себе место в составе "Челси" и снова стать одним из ключевых игроков сборной Украины.