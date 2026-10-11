Моуринью исчез после скандала в матче "Реала": чего тренер боится перед битвами с грандами

Причина бойкота

После минимальной победы "сливочных" представители Ла Лиги объявили в смешанной зоне "Сантьяго Бернабеу", что послематчевая пресс-конференция Моуринью отменена. Более того, от общения с журналистами отказались и сами игроки мадридского клуба.

По информации инсайдеров, португальский наставник был в ярости из-за судейских решений и решил промолчать, чтобы не сказать лишнего на эмоциях. Моуринью опасался, что его резкие высказывания в адрес арбитров могут спровоцировать дисквалификацию.

В таком случае тренеру пришлось бы наблюдать за ближайшими принципиальными матчами против "Севильи" (18 октября) и "Барселоны" (25 октября) с трибун, а не со скамейки запасных. Несмотря на то что рассмотрение дела потребовало бы времени, наставник решил не рисковать накануне важных поединков.

Скандал с удалением Винисиуса

Главной причиной возмущения тренерского штаба "Реала" стал спорный эпизод на 73-й минуте встречи. При счете 1:0 в пользу мадридцев (единственный гол в матче забил Ян Диоманде) вингер хозяев Винисиус Жуниор отправил второй мяч в сетку ворот "Вильярреала".

Однако после вмешательства системы ВАР главный арбитр отменил гол. Как выяснилось при повторе, перед ударом бразильский нападающий дернул за волосы полузащитника гостей Натана Салиба. В итоге за этот фол Винисиус получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве на заключительном отрезке игры.