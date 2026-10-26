Моуринью выдал оценку игре Лунина против "Барсы" и вспомнил о Куртуа

Моуринью раскритиковал журналистов

После победы "Реала" Жозе Моуринью обратил внимание на то, что журналисты проигнорировали выступление украинского голкипера Андрея Лунина.

"Вы, ребята, не задали ни одного вопроса об Андрее Лунине. Если бы Лунин стоил нам победы, это было бы вашим первым вопросом. Он играл очень спокойно, и я всегда говорю ему, что он тренируется, чтобы играть", - заявил наставник.

Также Моуринью вспомнил о Тибо Куртуа, отметив, что бельгиец остается лучшим вратарем в мире. Но "никто из нас не плакал из-за того, что не играет Тибо", добавил португальский специалист.

Лунин помог "Реалу"

Украинский вратарь неоднократно выручал мадридцев во время принципиального противостояния, совершив несколько важных сэйвов. В то же время главным героем встречи в атаке стал оформивший дубль Килиан Мбаппе.

Победа позволила "Реалу" набрать 24 очка и сократить отставание от "Барселоны" в чемпионате Испании. Пока между командами есть три очка.