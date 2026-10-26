Моурінью видав оцінку грі Луніна проти "Барси" та згадав про Куртуа

Моурінью розкритикував журналістів

Після перемоги "Реала" Жозе Моурінью звернув увагу на те, що журналісти проігнорували виступ українського голкіпера Андрія Луніна.

"Ви, хлопці, не поставили жодного запитання про Андрія Луніна. Якби Лунін коштував нам перемоги, це було б вашим першим запитанням. Він грав дуже спокійно, і я завжди кажу йому, що він тренується, щоб грати", - заявив наставник.

Також Моурінью згадав про Тібо Куртуа, зазначивши, що бельгієць лишається найкращим воротарем в світі. Але "ніхто з нас не плакав через те, що не грає Тібо", додав португальський фахівець.

Лунін допоміг "Реалу"

Український воротар неодноразово виручав мадридців під час принципового протистояння, здійснивши кілька важливих сейвів. Водночас головним героєм зустрічі в атаці став Кіліан Мбаппе, який оформив дубль.

Перемога дозволила "Реалу" набрати 24 очки та скоротити відставання від "Барселони" в чемпіонаті Іспанії. Наразі між командами є три очки.