Моуринью вернулся, Винисиус остался, а украинцев стало меньше: превью Ла Лиги 2026/2027

Сезон в Ла Лиге уже выглядит многообещающим хотя бы потому, что трансферное окно вышло одним из самых горячих в истории лиги. Лишь три главных соглашения топ-клубов в сумме превысили четверть миллиарда евро, "Реал" оформил рекордное для себя приобретение, а самый украинский клуб Ла Лиги впервые за четыре года будет наблюдать за элитой со стороны.

Итак, кто фаворит сезона, почему контракт Винисиуса стал главной новостью лета, и что теперь будет с Цыганковым, Ванатом, Крапивцовым и Пищуром.

Старт сезона: с кем играют фавориты

Чемпионат Испании 2026/27 стартует 15 августа и продлится до 30 мая 2027 года - 380 матчей, 20 команд, привычная двухкруговая система в 38 туров. Первый тур сразу дает несколько афиш: "Барселона" на своем поле играет против "Атлетика" Бильбао, "Реал" принимает "Реал Сосьедад", а "Атлетико" начинает дома против новичка дивизиона "Малаги".

Не менее интересно выглядят другие пары тура: "Валенсия" ждет в гости "Бетис", "Сельта" играет против "Хетафе", а "Вильярреал" сыграет дома в матче против другого новичка Ла Лиги – "Расинга". Матчи первого тура пройдут на футбольных аренах Испании с 15 по 27 августа.

Фавориты сезона: "Барселона", "Реал" и "Атлетико"

На бумаге перед стартом сезона есть два главных претендента на статус чемпиона. "Барселона" Ханса-Дитера Флика идет на третий чемпионский титул подряд: в прошлом сезоне каталонцы набрали 94 очка – команда, построенная на высоком прессинге и молодежи во главе с Ламином Ямалем. Букмекеры перед стартом сезона видят "сине-гранатовых" главным фаворитом: коэффициент на их чемпионство равен 1.73. Слабое место команды Флик стабильное с прошлого сезона – это оборона. И при плотном календаре именно глубина состава решит, хватит ли каталонцам сил на дистанции.

"Реал Мадрид", финишировавший вторым в прошлом сезоне (86 очков), подошел к сезону с новым тренером: в июне команду возглавил Жозе Моуринью, сменивший Альваро Арбелоа. Коэффициент мадридцев на чемпионство не намного хуже, чем у каталонцев – 2.21.

Третьей силой остается "Атлетико" Диего Симеоне, усилившее состав и традиционно претендующее по меньшей мере на место в топ-4, хотя лето команда провела в тени громкого внутреннего конфликта.

Календарь составлен так, что уже осенью болельщики увидят первое Эль-Классико сезона, матч пройдет 25 октября на "Камп Ноу", а второй приедет весной следующего года – игра состоится 9 мая на "Сантьяго Бернабеу", и именно эти два тура очень часто решают судьбу чемпионского титула.

Оба тренера испанских грандов публично избегают лишних обещаний перед стартом чемпионата, однако в приватных разговорах с испанскими журналистами не скрывают: цель на сезон – именно титул, а не борьба за него.

Подготовка к сезону: сборы, потери, новички

Жозе Моуринью возглавил "Реал" 11 июня и в первый день на базе в Вальдебебасе подчеркнул, что работа над составом велась задолго до официального назначения. Предсезонное собрание мадридцы провели без части игроков, выступавших на ЧМ-2026, поэтому первые недели Моуринью потратил на адаптацию новичков и возвращение легионеров в форму.

Главная трансферная история "Реала" – рекордное для клуба приобретение: мадридцы оформили подписание 19-летнего атакующего игрока Яна Диоманде из немецкого "РБ Лейпциг" по ориентировочной сумме 140 миллионов евро (вместе с бонусами). Параллельно клуб закрыл запросы тренера по флангам обороны: за 55-60 миллионов евро из "Челси" к команде присоединился воспитанник "Барселоны" Марк Кукурелья, подписавший контракт на шесть сезонов.

Ян Диоманде на тренировке "Реала" (фото: Getty Images)

Кроме испанца с объемной прической, в Мадрид приехали Бернарду Силва ("Манчестер Сити") и Дензел Дюмфрис ("Интер"). Приглашение Кукурельи было личным приоритетом Жозе Моуринью, который экстренно искал надежное решение для левого фланга обороны из-за регулярных травм Ферлана Менди. Кроме того, состав "Реала" пополнили центральный защитник Ибраима Конате ("Ливерпуль") и центральный форвард Карлос Эспи ("Леванте").

Среди потерь: Дани Карвахаль, Давид Алаба и Дани Себальос, новым первым капитаном стал Федерико Вальверде. Если кто переживает за судьбу нашего представителя в составе "галакиткос", можете быть спокойными: Андрей Лунин остается в клубе ("Реал" отклонил предложение "Интера" на 20 млн. евро).

Ключевой новостью лета для "сливочных" стало продление контракта с Винисиусом Жуниором до 30 июня 2032 года. Соглашение было заключено уже после того, как бразильца активно связывали с "Арсеналом".

"Барселона" усилила атаку трансфером вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона за 70 миллионов евро – это один из самых дорогих трансферов в истории клуба. Педри и Гави, вопреки слухам об их уходе в ПСЖ и "Баварию", остались в команде: оба получили новые долгосрочные контракты. К команде присоединился нападающий Карим Адейеми – из дортмундской "Боруссии". Сумма сделки – около €22 млн. Флик хорошо знает футболиста еще при работе со сборной Германии.

Энтони Гордон (фото: Getty Images)

Относительно главных потерь "сине-гранатовых" перед стартом сезона. Роберт Левандовский завершил выступления за "Барселону" после четырех сезонов в клубе, а в аренду отправились вратарь Марк-Андре тер Штеген ("Аякс") и Рональд Араухо ("Ливерпуль").

Также "Барселона" рассматривает возможность возможного ухода из клуба Жюля Кунде, которым интересуются "Арсенал", ПСЖ и "Бавария". Главная нерешенная история лета – Родри: лучший игрок ЧМ-2026 может покинуть "Манчестер Сити", и, по информации ряда испанских журналистов, склоняется к переходу именно в "Барселону", хотя финальное соглашение с английским клубом по состоянию на середину августа еще не подписано.

В "Атлетико" лето затмил открытый конфликт: Хулиан Альварес публично заявил о желании уйти из клуба ради "Барселоны", получил категорический отказ от Диего Симеоне и руководства, приходил в базу клуба требовать трансфер, а фан-объединение "матрасников" резко раскритиковали поведения. "Реал" и "Барселона" уже предлагали за форварда от 100 до 150 миллионов евро – оба предложения клуб отклонил. Пока эта сага еще не завершена.

В то же время "Атлетико" усилило состав левым фулбеком немецкого "Байера" Алехандро Гримальдо (заплатили около 22 миллионов евро) и на стадии завершения находится подписание защитника "Тоттенгема" Кристиана Ромеро. Соглашение оценивается в 40 миллионов евро. Также команду пополнил опорный полузащитник сборной Дании Мортен Юльманд – за него португальский "Спортинг" получит 45 миллионов евро.

Главные звезды Ла Лиги 2026/27

Главным лицом лиги остается Ламин Ямаль, 19-летний вингер "Барселоны", вокруг которого построена атакующая модель Флика. Вместе с ним каркас команды составляют Педри, Гави, бразилец Рафинья и новичок Энтони Гордон. В "Реале" статус главной звезды после продления контракта сохраняет Винисиус Жуниор, которому ассистируют Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и новичок Ян Диоманде. Также в "сливочных" заметной фигурой может стать Бернарду Силва, за игрой которого всегда интересно наблюдать.

В "Атлетико" ключевым остается Хулиан Альварес, несмотря на трансферную неопределенность вокруг него. Также внимание болельщиков будет приковано к любимцу мадридской публики Маркосу Льоренте и новичку Алехандро Гримальдо.

Среди других ярких игроков клубов испанской Ла Лиги, стоит отметить Нико Уильямса ("Атлетик"), Жоржа Микаутадзе ("Вильярреал"), Иско и Джованни Ло Чельсо ("Бетис"), Рубена Варгаса ("Севилья"), Микеля Оярсабаля и Такефусе Кубо ("Реал Сосьедад") важные роли в своих клубах.

Новички лиги: "Расинг", "Депортиво" и "Малага"

В Ла Лигу поднялись три клуба из Сегунды: "Расинг" из Сантандера и "Депортиво" Ла-Корунья получили прямое повышение, заняв первое и второе места регулярного чемпионата. А вот "Малага" пробилась через плей-офф, в финале которого одолела "Альмерию".

Возвращение "Депортиво" – отдельная история для испанского футбола: клуб, который в 2000-х выигрывал чемпионство и играл полуфинал Лиги чемпионов, долгие годы провел в низших дивизионах из-за финансового кризиса. От новичков традиционно не ждут борьбы за еврокубки – главная цель всех трех команд на старте сезона одна: сохранить прописку в элитном дивизионе.

Игроки "Депортиво" празднуют возвращение в Ла Лигу (фото: Getty Images)

Украинский след: за кем следить в Ла Лиге

Отдельная и болезненная для украинских болельщиков история этим летом – вылет "Жироны" в Сегунду. Клуб, еще в сезоне 2023/24 квалифицировавшийся в Лигу чемпионов и занимавший третье место в чемпионате, финишировал на 19-й позиции прошлогодней Примеры и впервые за четыре года не будет играть среди испанской элиты. Каталонцы провалили концовку сезона: после травмы лучшего бомбардира команды Владислава Ваната "Жирона" не побеждала восемь матчей подряд.

Сам Ванат, несмотря на вылет клуба во второй дивизион, на данный момент остается в команде – его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года, а сам клуб рассчитывает построить атаку в Сегунди вокруг украинского форварда.

Ситуация с Виктором Цыганковым противоположна: вингер лично попросил руководство "Жироны" рассмотреть варианты продаж, чтобы остаться в элитном дивизионе. По состоянию на середину августа наиболее реальными вариантами выглядят "Валенсия", возобновившая переговоры после улучшения финансового положения клуба, и "Сельта" из Виго.

Виктор Цыганков и Владислав Ванат (фото: Getty Images)

"Жирона" оценивает трансфер Цыганкова примерно в 10 миллионов евро, и четверть этой суммы по условиям старого соглашения достанется киевскому "Динамо". Окончательное решение по клубу Цыганкова, вероятнее всего, будет принято только в последние дни трансферного окна.

Третий украинец клуба – вратарь Владислав Крапивцов. За прошлый сезон 20-летний голкипер провел в воротах каталонцев всего несколько матчей, но в этом сезоне имеет все шансы сразиться за роль первого номера в Сегунде с аргентинцем Пауло Гассанигой.

Украинский нападающий Александр Пищур присоединился к "Жироне" в июне 2026 года и при подписании клуб официально объявил, что 21-летний игрок начнет свои выступления в молодежной команде (U-21). И все же новый главный тренер "Жироны" Кике Альварес во время летней предсезонной подготовки активно вовлекает Александра в контрольные матчи главной команды, поэтому есть надежда, что Пищур получит свои игровые минуты в новом сезоне Сегунды в составе первой команды.

Все украинские болельщики также будут следить за продолжением карьеры Андрея Лунина в мадридском "Реале", конкуренте Тибо Куртуа. Действующий контракт Андрея с мадридцами рассчитан до июня 2030 года.

Еще одна линия, за которой следует следить украинским болельщикам, это возможная аренда Михаила Мудрика. Испанский "Хетафе" рассматривает вариант с украинским вингером "Челси", хотя сам Мудрик выразил желание остаться в английской Премьер-Лиге. По последней информации повышенный интерес к Михаилу проявляет английский "Ковентри", который в этом году будет играть в АПЛ.

Деньги Ла Лиги: коммерческие детали лета

Лишь три главных соглашения топ-клубов этим летом – трансфер Яна Диоманде в "Реал" (140 млн. евро), Энтони Гордона в "Барселону" (70 млн. евро) и Мортена Юльманда в "Атлетико" (около 45 млн. евро с бонусами) – в сумме тянут на четверть миллиарда.

Испанские СМИ сообщают, что "Реал" в 2026 опередил по доходам "Барселону", ПСЖ и "Манчестер Сити" благодаря трем новым спонсорским контрактам, подписанным весной. А еще клубы активно обновляют игровую форму к новому сезону: "Барселона" представила третий комплект в бирюзово-голубых тонах, а "Реал" и сама "Барселона" уже показали выездные варианты формы на 2026/27.

Где смотреть матчи Ла Лиги в Украине

Права на трансляцию испанской Примеры в Украине принадлежат медиасервису MEGOGO, который будет показывать матчи чемпионата до 2028 года. Просмотр доступен в приложениях смартфонов, Smart TV и через сайт сервиса. К топ-матчам, типа Эль-Классико, транслятор готовит отдельные студии и аналитику.