Моурінью повернувся, Вінісіус залишився, а українців поменшало: прев'ю Ла Ліги 2026/2027

Сезон у Ла Лізі вже виглядає багатообіцяючим бодай тому, що трансферне вікно вийшло одним із найгарячіших в історії ліги. Лише три головні угоди топ-клубів у сумі перевищили чверть мільярда євро, "Реал" оформив рекордне для себе придбання, а найбільш український клуб Ла Ліги вперше за чотири роки спостерігатиме за елітою збоку.

Тож, хто фаворит сезону, чому контракт Вінісіуса став головною новиною літа, і що тепер буде з Циганковим, Ванатом, Крапивцовим і Піщуром.

Старт сезону: з ким грають фаворити

Чемпіонат Іспанії 2026/27 стартує 15 серпня і триватиме до 30 травня 2027 року — 380 матчів, 20 команд, звична двоколова система в 38 турів. Перший тур одразу дає кілька афіш: Барселона" на своєму полі грає проти "Атлетіка" Більбао, "Реал" приймає "Реал Сосьєдад", а "Атлетіко" розпочинає вдома проти новачка дивізіону "Малаги".

Не менш цікаво виглядають інші пари туру: "Валенсія" чекає у гості "Бетіс", "Сельта" грає проти "Хетафе", а "Вільярреал" зіграє вдома у матчі проти іншого новачка Ла Ліги - "Расінга". Матчі першого туру пройдуть на футбольних аренах Испанії з 15 по 27 серпня.

Фаворити сезону: "Барселона", "Реал" та "Атлетіко"

На папері перед стартом сезону є два головних претенденти на статус чемпіона. "Барселона" Ганса-Дітера Фліка йде на третій чемпіонський титул поспіль: минулого сезону каталонці набрали 94 очки – команда, побудована на високому пресингу й молоді на чолі з Ламіном Ямалем. Букмекери перед стартом сезону бачать "синьо-гранатових" головним фаворитом: коефіцієнт на їх чемпіонство дорівнює 1.73. Слабке місце команди Фліка стабільне з минулого сезону – це оборона. І при щільному календарі саме глибина складу вирішить, чи вистачить каталонцям сил на дистанції.

"Реал Мадрид", який фінішував другим минулого сезону (86 очок), підійшов до сезону з новим тренером: у червні команду очолив Жозе Моурінью, який змінив Альваро Арбелоа. Коефіцієнт мадридців на чемпіонство не набагато гірший, ніж у каталонців – 2.21.

Третьою силою залишається "Атлетіко" Дієго Сімеоне, яке підсилило склад і традиційно претендує щонайменше на місце в топ-4, хоча літо команда провела в тіні гучного внутрішнього конфлікту.

Календар складено так, що вже восени вболівальники побачать перше Ель Класіко сезону, матч пройде 25 жовтня на "Камп Ноу", а другий приїде навесні наступного року – гра відбудеться 9 травня на "Сантьяго Бернабеу", і саме ці два тури дуже часто вирішують долю чемпіонського титулу.

Обидва тренери іспанських грандів публічно уникають зайвих обіцянок перед стартом чемпіонату, проте в приватних розмовах з іспанськими журналістами не приховують: мета на сезон – саме титул, а не боротьба за нього.

Підготовка до сезону: збори, втрати, новачки

Жозе Моурінью очолив "Реал" 11 червня і в перший день на базі у Вальдебебасі наголосив, що робота над складом велася задовго до його офіційного призначення. Передсезонні збори мадридці провели без частини гравців, які виступали на ЧС-2026, тому перші тижні Моурінью витратив на адаптацію новачків і повернення легіонерів у форму.

Головна трансферна історія "Реала" – рекордне для клубу придбання: мадридці оформили підписання 19-річного атакувального гравця Яна Діоманде з німецького "РБ Лейпциг" за орієнтовною сумою 140 мільйонів євро (разом із бонусами). Паралельно клуб закрив запити тренера по флангах оборони: за 55-60 мільйонів євро з "Челсі" до команди приєднався вихованець "Барселони" Марк Кукурелья, підписавши контракт на шість сезонів.

Ян Діоманде на тренуванні "Реала" (фото: Getty Images)

Окрім іспанця із об'ємною зачіскою до Мадриду приїхали Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті") та Дензел Дюмфріс ("Інтер"). Запрошення Кукурельї було особистим пріоритетом Жозе Моурінью, який екстрено шукав надійне рішення для лівого флангу оборони через регулярні травми Ферлана Менді. Крім того, склад "Реалу" поповнили центральний захисник Ібраїма Конате ("Ліверпуль") та центральний форвард Карлос Еспі ("Леванте").

Серед втрат: Дані Карвахаль, Давід Алаба і Дані Себальйос, новим першим капітаном став Федеріко Вальверде. Якщо хтось переживає за долю нашого представника у складі "галакіткос", можете бути спокійними: Андрій Лунін залишається в клубі ("Реал" відхилив пропозицію "Інтера" на 20 млн. євро).

Ключовою новиною літа для "вершкових" стало продовження контракту з Вінісіусом Жуніором до 30 червня 2032 року. Угоду уклали вже після того, як бразильця активно пов'язували з "Арсеналом".

"Барселона" підсилила атаку трансфером вінгера "Ньюкасла" Ентоні Гордона за 70 мільйонів євро – це один із найдорожчих трансферів в історії клубу. Педрі й Гаві, всупереч чутками про їхній відхід до ПСЖ і "Баварії", залишились у команді: обидва отримали нові довгострокові контракти. До команди приєднався нападаючий Карім Адейємі – з дортмундської "Боруссії". Сума угоди – близько €22 млн. Флік добре знає футболіста ще за часів роботи зі збірною Німеччини.

Ентоні Гордон (фото: Getty Images)

Щодо головних втрат "синьо-гранатових" перед стартом сезону. Роберт Левандовський завершив виступи за «Барселону» після чотирьох сезонів у клубі, а до оренди відправилися воротар Марк-Андре тер Штеген ("Аякс") та Рональд Араухо ("Ліверпуль").

Також "Барселона" розглядає можливість можливого відходу з клубу Жуля Кунде, якім цікавляться "Арсенал", ПСЖ та "Баварія". Головна невирішена історія літа – Родрі: найкращий гравець ЧС-2026 може залишити "Манчестер Сіті", і, за інформацією низки іспанських журналістів, схиляється до переходу саме в "Барселону", хоча фінальна угода з англійським клубом станом на середину серпня ще не підписана.

У "Атлетіко" літо затьмарив відкритий конфлікт: Хуліан Альварес публічно заявив про бажання піти з клубу заради "Барселони", отримав категоричну відмову від Дієго Сімеоне та керівництва, приходив до бази клубу вимагати трансфер, а фан-об'єднання "матрацників" різко розкритикували поведінку аргентинця. "Реал" і "Барселона" вже пропонували за форварда від 100 до 150 мільйонів євро – обидві пропозиції клуб відхилив. Наразі цю сагу ще не завершено.

Водночас "Атлетіко" підсилило склад лівим фулбеком німецького "Байєру" Алехандро Грімальдо (заплатили близько 22 мільйонів євро) та на стадії завершення знаходиться підписання захисника "Тоттенгема" Крістіана Ромеро. Угода оцінюється у 40 мільйонів євро. Також команду поповнив опорний півзахисник збірної Данії Мортен Юльманд – за нього португальський "Спортінг" отримає 45 мільйонів євро.

Головні зірки Ла Ліги 2026/27

Головним обличчям ліги залишається Ламін Ямаль, 19-річний вінгер "Барселони", навколо якого побудована атакувальна модель Фліка. Разом із ним каркас команди складають Педрі, Гаві, бразилець Рафінья та новачок Ентоні Гордон. У "Реала" статус головної зірки після продовження контракту зберігає Вінісіус Жуніор, якому асистують Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем і новачок Ян Діоманде. Також у «вершкових» помітною фігурою може стати Бернарду Сілва, за грою якого завжди цікаво спостерігати.

У "Атлетіко" ключовим лишається Хуліан Альварес, попри трансферну невизначеність навколо нього. Також увага вболівальників буде прикута до улюбленця мадридської публіки Маркоса Льоренте та новачка Алехандро Грімальдо.

Серед інших яскравих гравців клубів іспанської Ла Ліги, варто відзначити Ніко Вільямса ("Атлетік"), Жоржа Микаутадзе ("Вільярреал"), Іско та Джовані Ло Чельсо ("Бетіс"), Рубена Варгаса ("Севілья"), Мікеля Оярсабаля та Такєфусу Кубо ("Реал Сосьєдад"), які відіграють важливі ролі у своїх клубах.

Новачки ліги: "Расінг", "Депортіво" та "Малага"

До Ла Ліги піднялися три клуби з Сегунди: "Расінг" із Сантандера і "Депортіво" Ла-Корунья здобули пряме підвищення, посівши перше й друге місця регулярного чемпіонату. А от "Малага" пробилась через плей-офф, у фіналі якого здолала "Альмерію".

Повернення "Депортіво" – окрема історія для іспанського футболу: клуб, що у 2000-х вигравав чемпіонство і грав півфінал Ліги чемпіонів, довгі роки провів у нижчих дивізіонах через фінансову кризу. Від новачків традиційно не чекають боротьби за єврокубки – головна мета всіх трьох команд на старті сезону одна: зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Гравці "Депортіво" святкують повернення до Ла Ліги (фото: Getty Images)

Український слід: за ким стежити у Ла Лізі

Окрема і болюча для українських уболівальників історія цього літа – виліт "Жирони" до Сегунди. Клуб, який ще у сезоні 2023/24 кваліфікувався до Ліги чемпіонів і посідав третє місце в чемпіонаті, фінішував на 19-й позиції торішньої Прімери й уперше за чотири роки не гратиме серед іспанської еліти. Каталонці провалили кінцівку сезону: після травми найкращого бомбардира команди Владислава Ваната "Жирона" не перемагала вісім матчів поспіль.

Сам Ванат, попри виліт клубу до другого дивізіону, на даний момент залишається в команді – його чинна угода розрахована до 30 червня 2030 року, а сам клуб розраховує побудувати атаку в Сегунді навколо українського форварда.

Ситуація з Віктором Циганковим протилежна: вінгер особисто попросив керівництво "Жирони" розглянути варіанти продажу, аби залишитися в елітному дивізіоні. Станом на середину серпня найбільш реальними варіантами виглядають "Валенсія", яка відновила перемовини після покращення фінансового становища клубу, і "Сельта" з Віго.

Віктор Циганков та Владислав Ванат (фото: Getty Images)

"Жирона" оцінює трансфер Циганкова приблизно у 10 мільйонів євро, і чверть цієї суми, за умовами старої угоди, дістанеться київському "Динамо". Остаточне рішення щодо клубу Циганкова, найімовірніше, буде ухвалене лише в останні дні трансферного вікна.

Третій українець клубу - воротар Владислав Крапивцов. За минулий сезон 20-річний голкіпер провів у воротах каталонців лише кілька матчів, але у цьому сезоні має всі шанси поборотися за роль першого номера в Сегунді з аргентинцем Пауло Гассанігою.

Український нападник Олександр Пищур приєднався до "Жирони" у червні 2026 року і під час підписання клуб офіційно оголосив, що 21-річний гравець розпочне свої виступи у молодіжній команді (U-21). І все ж, новий головний тренер "Жирони" Кіке Альварес під час літньої передсезонної підготовки активно залучає Олександра до контрольних матчів головної команди, тож є надія, що Пищур отримає свої ігрові хвилини у новому сезоні Сегунди у складі першої команди.

Всі українські вболівальники також будуть стежити за продовженням кар’єри Андрія Луніна у мадридському "Реалі", який є конкурентом Тібо Куртуа. Чинний контракт Андрія з мадридцями розрахований до червня 2030 року.

Ще одна лінія, за якою варто стежити українським вболівальникам, це можлива оренда Михайла Мудрика. Іспанський "Хетафе" розглядає варіант з українським вінгером "Челсі", хоча сам Мудрик висловив бажання залишитись в англійській Прем'єр-Лізі. За останньою інформацією підвищений інтерес до Михайла проявляє англійський "Ковентрі", який цього року гратиме в АПЛ.

Гроші Ла Ліги: комерційні деталі літа

Лише три головні угоди топ-клубів цього літа – трансфер Яна Діоманде до "Реала" (140 млн. євро), Ентоні Гордона до "Барселони" (70-80 млн. євро) та Мортена Юльманда до "Атлетіко" (близько 45 млн. євро з бонусами) – у сумі перевищили чверть мільярда євро.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що "Реал" у 2026-му випередив за доходами "Барселону", ПСЖ і "Манчестер Сіті" завдяки трьом новим спонсорським контрактам, підписаним навесні. А ще клуби активно оновлюють ігрову форму до нового сезону: "Барселона" представила третій комплект у бірюзово-блакитних тонах, а "Реал" і сама "Барселона" вже показали виїзні варіанти форми на 2026/27.

Де дивитися матчі Ла Ліги в Україні

Права на трансляцію іспанської Прімери в Україні належать медіасервісу MEGOGO, який показуватиме матчі чемпіонату до 2028 року. Перегляд доступний у застосунках для смартфонів, Smart TV та через сайт сервісу. До топ-матчів, на кшталт Ель-Классіко, транслятор готує окремі студії та аналітикку.